Televizyon dünyasının son dönemde en çok izlenen yapımları arasında yer alan A.B.İ dizisi, ikinci sezon onayı alarak yayın hayatına devam etme hazırlığı içindeyken, başrol oyuncularından Afra Saraçoğlu’nun projeye veda edeceği yönündeki haberler gündeme damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan ve “Çağla” karakteriyle izleyici karşısına çıkan Saraçoğlu’nun ayrılık kararı, dizinin hayranları tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Afra Saraçoğlu diziden neden ayrıldı? A.B.İ Çağla öldü mü? Detaylar...

AFRA SARAÇOĞLU DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Yapım süreci boyunca güçlü hikâyesi ve yüksek reyting performansıyla dikkat çeken A.B.İ dizisinde, Afra Saraçoğlu’nun ayrılığına ilişkin iddialar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Özellikle “set krizi” ve “anlaşmazlık” söylentileri gündeme gelirken, ünlü oyuncu bu iddialara net bir açıklama yaparak noktayı koydu.

Katıldığı bir etkinlik çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Saraçoğlu, diziden ayrılma kararının herhangi bir kriz ya da anlaşmazlığa dayanmadığını belirtti. Açıklamasında, canlandırdığı karakterin hikâyesinin senaryo gereği sona erdiğini ve bu nedenle sezon finaliyle birlikte projeden ayrıldığını ifade etti. Oyuncu ayrıca, sürecin başından itibaren anlaşmanın planlı şekilde tek sezon olarak tasarlandığını da dile getirdi.

Saraçoğlu’nun açıklamalarına göre ayrılık kararı yapım ekibiyle karşılıklı mutabakat çerçevesinde alınmış bir süreç olarak öne çıkıyor. Oyuncu, yoğun set temposunun ardından kısa bir dinlenme sürecine gireceğini ve bir süre ekranlardan uzak kalacağını da belirtti. Bu açıklama, kulislerde dolaşan farklı iddiaların da büyük ölçüde netleşmesini sağladı.

Dizinin yapım sürecinde OGM Pictures imzası taşırken, ikinci sezon planlamaları devam ederken kadroda yaşanan bu değişiklik senaryoda da önemli revizyonların yapılacağına işaret ediyor. Özellikle ana karakterlerden birinin hikâyeden çıkması, yeni sezon kurgusunun yeniden şekilleneceği yorumlarını beraberinde getiriyor.

A.B.İ ÇAĞLA ÖLDÜ MÜ?

A.B.İ dizisinde Afra Saraçoğlu’nun hayat verdiği “Çağla” karakteriyle ilgili sosyal medyada ve arama motorlarında “öldü mü?” sorusu gündeme gelmiş olsa da, mevcut bilgilere göre karakterin hikâyeden çıkışı ölüm üzerinden değil, senaryo gereği yapılan planlı bir ayrılık üzerinden gerçekleşmiştir.

Genel çerçevede A.B.İ dizisinde Çağla karakterinin hikâyesi sona ermiş olup, “öldü mü?” yönündeki iddialar resmi açıklamalarla desteklenen bir durum değildir. Senaryo akışı doğrultusunda planlanan ayrılık, dizinin yeni sezon yapılanmasının temel değişkenlerinden biri haline gelmiştir.