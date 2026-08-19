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Afra Karagöz kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Duru'su Afra Karagöz kaç yaşında, nereli?

Afra Karagöz kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Duru'su Afra Karagöz kaç yaşında, nereli?
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Altı Üstü İstanbul dizisinde Duru karakterine hayat veren Afra Karagöz, oyunculuğuyla izleyicilerin dikkatini çekiyor. Mankenlik ve oyunculuk yapan Karagöz'ün hayatı, yaşı, nereli olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Afra Karagöz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Altı Üstü İstanbul'da Duru karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Karagöz, son dönemde adından söz ettiren oyuncular arasında yer alıyor. 1 Ocak 1998 doğumlu olan Karagöz, oyunculuk kariyerinin yanı sıra mankenlik çalışmalarıyla da tanınıyor. Afra Karagöz'ün yaşı, memleketi ve kariyer hayatı araştırılırken, "Afra Karagöz kaç yaşında?" ve "Afra Karagöz nereli?" soruları gündeme geliyor. İşte Altı Üstü İstanbul'un Duru'su Afra Karagöz'ün hayatı ve kariyerine ilişkin merak edilenler...

AFRA KARAGÖZ KİMDİR?

Afra Karagöz, manken ve oyuncudur. 1 Ocak 1998 tarihinde dünyaya gelen Karagöz, eğitimini Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Oyunculuk ve modellik çalışmalarının yanı sıra televizyon projelerinde de yer alan Karagöz, ekranlarda dikkat çeken isimler arasında bulunuyor.

AFRA KARAGÖZ KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1998 doğumlu olan Afra Karagöz, 19 Ağustos 2026 itibarıyla 28 yaşındadır. Oğlak burcu olan Karagöz'ün boyu 1,72 metre, kilosu ise 55 kilogramdır.

AFRA KARAGÖZ NERELİ?

Afra Karagöz, Balıkesir doğumludur. Aslen İzmirli olan Karagöz, eğitim hayatında Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü.

AFRA KARAGÖZ'ÜN KARİYERİ

Afra Karagöz, kariyerini mankenlik ve oyunculuk alanlarında sürdürüyor. Televizyon projelerinde de rol alan Karagöz, özellikle Kızılcık Şerbeti dizisiyle ekranlarda yer aldı. Oyunculuk çalışmalarının yanı sıra modellik kariyerini de sürdüren Karagöz, yeni projelerde izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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