Afganistan Pakistan SON DAKİKA! Afganistan Pakistan savaşında son durum ne?

Pakistan ve Afganistan sınırında gece boyunca yaşanan çatışmalar, bölgeyi yeniden uluslararası gündemin merkezine taşıdı. Durand Hattı boyunca süren çatışmalar, her iki tarafın da ağır kayıplar vermesine yol açtı. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ve Afganistan yönetimi yetkilileri, sosyal medya üzerinden operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Afganistan Pakistan savaşında son durum ne? Detaylar...

AFGANİSTAN PAKİSTAN SON DAKİKA!

Gece saatlerinde yaşanan yoğun çatışmalar sırasında Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Afganistan'ın başkenti Kabil ve Kandahar şehirlerine hava saldırıları düzenledi. Nangarhar vilayetinde ise bir mühimmat deposunun imha edildiği bildirildi. Ayrıca Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Kurram bölgesinde Taliban yönetimine ait hedeflerin vurulduğu aktarıldı.

AFGANİSTAN PAKİSTAN SAVAŞINDA SON DURUM NE?

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, gece boyunca süren operasyonlarda Afgan tarafında 133 kişinin öldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını iddia etti. Tarar, Kabil, Paktia ve Kandahar'da bazı hedeflerin vurulduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

9 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

Tarar, operasyonlarda 27 mevziinin imha edildiğini ve 9 noktanın ele geçirildiğini belirtti. Ayrıca iki kolordu ve üç tugay karargahı dahil olmak üzere birçok mevzi, 80'den fazla araç ve silahın imha edildiğini açıkladı.

"TALİBAN, AFGANİSTAN'I HİNDİSTAN'IN KOLONİSİ HALİNE GETİRDİ"

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, X üzerinden yaptığı açıklamada, NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından bölgede barışın sağlanması beklentisinin boşa çıktığını ve Taliban'ın Afgan halkının çıkarları yerine Hindistan ile ilişkileri önceliklendirdiğini belirtti.

"ARTIK ARAMIZDA AÇIK SAVAŞ VAR"

Asıf, diplomatik girişimlerin yetersiz kaldığını vurgulayarak, "Artık aramızda açık savaş var" ifadesini kullandı.

55 PAKİSTAN ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini ve 23 askerin cesedinin ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca çok sayıda silah ve ekipmanın da Afgan güçlerince ele geçirildiği iddia edildi. Fıtrat, Pakistan ordusuna ait bir karargah ve 19 kontrol noktasının da ele geçirildiğini belirtti.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN ANLAŞMAZLIĞI

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemde artan bombalı saldırılar sonrası Afganistan sınırındaki 7 noktayı "terör kampı" olarak hedef aldığını açıkladı. Afganistan Savunma Bakanlığı ise Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceğini" bildirdi.

Afganistan Kızılayı, Pakistan'ın saldırıları sonucu 18 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise, Afganistan sınırında düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Afganistan yönetimi ise, Pakistan'ın hedef aldığı noktalar sonrasında Kabil Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası iletti.