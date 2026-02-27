Afganistan'da kaç kişi öldü, kaç yaralı var? SON DAKİKA! Afganistan'da ölü, yaralı sayısı belli oldu mu?

Durand Hattı boyunca yaşanan gece boyu çatışmaların ardından Afganistan'daki kayıplar gündemin en çok merak edilen konusu haline geldi. Afganistan yönetimi ve Pakistan cephesi karşılıklı açıklamalar yaparken, ölü ve yaralı sayısı merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ?

Taraflar tarafından açıklanan rakamlar birbirinden farklılık gösteriyor.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, operasyonlarda Afgan tarafında 133 kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat ise misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

KAÇ YARALI VAR?

Pakistan tarafının açıklamasına göre Afgan tarafında 200'den fazla kişi yaralandı.

Afganistan cephesi ise Pakistan'daki yaralı sayısına ilişkin net bir rakam paylaşmadı.

PAKİSTAN – AFGANİSTAN ARASINDA SAVAŞ MI ÇIKTI?

Pakistan ile Afganistan arasında sınır hattında yaşanan çatışmalar sonrası Pakistan Savunma Bakanlığı "artık açık savaşa girdik" açıklamasını yaptı. Karşılıklı operasyon ve misillemelerle iki ülke arasında fiilen sıcak çatışma süreci başladı. Yapılan açıklamalar, gerilimin diplomatik sınırları aşıp askeri bir boyuta taşındığını gösteriyor.

PAKİSTAN – AFGANİSTAN ARASINDA NEDEN SAVAŞ ÇIKTI?

Gerilimin merkezinde iki ülke arasında sınır olarak kabul edilen Durand Hattı yer alıyor.

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, son dönemde ülkede meydana gelen bombalı saldırıların ardından Afganistan sınırındaki 7 noktayı "terör kampı" olarak hedef aldığını açıkladı.

Afganistan yönetimi ise bu saldırılara karşılık verileceğini belirterek Pakistan'a ait askeri tesislere kapsamlı bir misilleme operasyonu başlattı.

Tarafların karşılıklı suçlamaları ve askeri hareketleri çatışmaların tırmanmasına yol açtı.

PAKİSTAN – AFGANİSTAN ARASINDA SON DURUM NEDİR?

Sınır hattında karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Pakistan, Afganistan'daki bazı hedefleri vurduğunu ve çok sayıda askeri mevzinin imha edildiğini açıkladı. Açıklamada 27 mevzinin yok edildiği ve 9 noktanın ele geçirildiği iddia edildi.

Afganistan tarafı ise misilleme operasyonlarında Pakistan ordusuna ait bir karargâh ve 19 kontrol noktasının ele geçirildiğini ileri sürdü.

Paylaşılan bilgiler tarafların resmi açıklamalarına dayanıyor.

PAKİSTAN'DA NELER OLUYOR?

Pakistan yönetimi, sınır hattında "terör kampı" olarak tanımladığı hedeflere yönelik operasyonlar gerçekleştirdiğini açıkladı. Savunma ve içişleri yetkilileri, saldırılara karşılık verilmeye devam edileceğini duyurdu. Hükümet kanadı, diplomatik girişimlerin sonuçsuz kaldığını ve askeri sürecin sürdüğünü ifade ediyor.

AFGANİSTAN'DA NELER OLUYOR?

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın saldırılarına yanıt olarak kapsamlı misilleme operasyonları başlattığını açıkladı. Sınır hattındaki Pakistan askeri noktaları hedef alındı ve bazı kontrol noktalarının ele geçirildiği iddia edildi. Kabil yönetimi ayrıca Pakistan'ın saldırılarını kınayarak diplomatik protesto sürecini başlattı.