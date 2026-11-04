Adnan Dalgakıran kimdir? İSO'nun yeni başkanı kaç yaşında, nereli?

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Adnan Dalgakıran, İstanbul Sanayi Odası'nın başkanlık koltuğuna ikinci denemesinde oturdu. 2022'deki seçimde Erdal Bahçıvan'a 74'e 56 oyla yenilen iş insanı, 4 Kasım 2026'da odanın meclis üyelerinden 86 oy aldı.

Rakibi Ender Yılmaz 67 oyda kaldı.

ADNAN DALGAKIRAN İSO BAŞKANI SEÇİLDİ Mİ?

Adnan Dalgakıran, 4 Kasım 2026'da yapılan seçimde İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Yarışta karşısında, odanın meclis başkanı Ender Yılmaz vardı. Yılmaz'ı görevi bırakan başkan Erdal Bahçıvan destekliyordu.

Bu dönemde meclis üye sayısı 130'dan 153'e çıktı. Oy verenlerin 86'sı Dalgakıran'ı, 67'si Yılmaz'ı seçti. Aynı gün İSO Meclis Başkanlığına Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği başkan vekili Mustafa Tecdelioğlu getirildi. İki adayın da aslen Kastamonulu olması seçimin yan hikâyesi oldu.

Adnan Dalgakıran, adaylık sürecinde İstanbul sanayisinin rekabet gücünü artırmayı ve sanayicilerin sorunlarına somut çözüm üretmeyi vaat etti. 2022'deki ilk adaylığında da odanın bir sanayi stratejisi olmadığını söylemiş, Almanya ve Danimarka ile aradaki verimlilik farkını kapatmak için bir verimlilik enstitüsü kurulmasını önermişti.

ADNAN DALGAKIRAN KİMDİR?

Adnan Dalgakıran, Dalgakıran Kompresör'ün yönetim kurulu başkanı olan bir sanayici. Aile şirketinde lise yıllarında çalışmaya başladı, askerliğini bitirdikten sonra şirketin yönetimini devraldı.

Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi'nde kimya mühendisliği okudu.

ADNAN DALGAKIRAN KAÇ YAŞINDA?

Adnan Dalgakıran 1962 doğumlu. 2026'da 64 yaşına giriyor.

ADNAN DALGAKIRAN NERELİ?

Adnan Dalgakıran İstanbul'da doğdu, ailesi Kastamonu'nun Cide ilçesinden. Adaylık döneminde kahvaltılı toplantısına katılan iş insanlarının çoğu da Kastamonuluydu.

ADNAN DALGAKIRAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Adnan Dalgakıran uzun yıllar İSO Meclisi'nde üye olarak görev yaptı. 2013'te Erdal Bahçıvan'ın yönetim kurulu listesinde asil üyeydi; sonraki dönemde odanın yönetim kurulu başkan yardımcılığına geldi.

Makine sektöründe Makine İhracatçıları Birliği'nin ve Türkiye Makina Federasyonu'nun (MAKFED) başkanlığını yaptı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yönetim kurulunda ve TÜBİTAK Bilim Kurulu'nda da yer aldı.

Spor tarafında Beşiktaş'ta görev aldı. 2019'da Ahmet Nur Çebi'nin yönetim listesine giren Adnan Dalgakıran, kulübün ikinci başkanlığını yaptı.