Admira Wacker Turgay kim, Türk mü, aslen nereli, Turgay Gemicibaşı kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Futbol kariyerini Avusturya ekibi Admira Wacker'da sürdüren Turgay Gemicibaşı, son dönemde adı transfer haberleriyle anılan isimlerden biri oldu. Türk kökenli futbolcunun yaşı, memleketi ve bugüne kadar forma giydiği kulüpler futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Turgay Gemicibaşı kimdir, Türk mü, aslen nereli ve kariyerinde hangi takımlarda oynadı?

ADMIRA WACKER TURGAY KİMDİR?

Admira Wacker forması giyen Turgay Gemicibaşı, futbol kariyeri ve transfer gündemiyle adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Orta sahadaki performansıyla dikkat çeken deneyimli futbolcu hakkında "Turgay Gemicibaşı kim, Türk mü, aslen nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?" soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Turgay Gemicibaşı'nın kariyeri ve hayatına dair merak edilenler.

TURGAY GEMİCİBAŞI KİMDİR?

Turgay Gemicibaşı, 23 Nisan 1996 tarihinde Almanya'nın Köln kentinde dünyaya geldi. Türk kökenli futbolcu orta saha mevkisinde görev yapıyor. Çift pasaport sahibi olan Gemicibaşı, futbol kariyeri boyunca Almanya, Avusturya ve Türkiye'de çeşitli kulüplerde forma giydi.

TURGAY GEMİCİBAŞI TÜRK MÜ, ASLEN NERELİ?

Evet, Turgay Gemicibaşı Türk kökenlidir. Almanya'nın Köln şehrinde doğan futbolcunun ailesi Türkiye kökenlidir. Bu nedenle hem Alman hem de Türk futbol kamuoyu tarafından yakından takip edilmektedir.

TURGAY GEMİCİBAŞI KAÇ YAŞINDA?

23 Nisan 1996 doğumlu olan Turgay Gemicibaşı, 2026 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Kariyerinin en olgun dönemini yaşayan deneyimli orta saha oyuncusu, merkez orta saha başta olmak üzere ön libero ve on numara pozisyonlarında da görev yapabilmektedir.

TURGAY GEMİCİBAŞI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Turgay Gemicibaşı futbola Almanya'da başladı. Altyapı kariyerinde FC Köln, Bonner SC ve VfL Bochum gibi kulüplerde forma giydi. Profesyonel kariyerinde ise VfL Bochum II, FC Viktoria Köln, FC Blau-Weiß Linz ve Austria Klagenfurt takımlarında oynadı.

2022 yılında Türkiye'ye transfer olarak Kasımpaşa formasını giyen Gemicibaşı, daha sonra Avusturya futboluna geri döndü. Kariyerini Avusturya ekibi Admira Wacker'da sürdüren deneyimli futbolcu, orta sahadaki mücadeleci yapısı ve oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor.

OYUN STİLİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Merkez orta saha mevkisinde görev yapan Turgay Gemicibaşı, pas kalitesi, top tekniği ve oyun görüşüyle ön plana çıkıyor. Gerektiğinde savunmaya destek veren, gerektiğinde ise hücum organizasyonlarında görev alan futbolcu, çok yönlü oyun yapısıyla teknik ekiplerin tercih ettiği isimler arasında gösteriliyor. Admira Wacker'da forma giymeye devam eden Gemicibaşı'nın performansı transfer dönemlerinde de yakından takip ediliyor.