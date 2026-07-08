Admira Wacker'ın Transfermarkt değeri kaç milyon euro sorusu, rakip takım karşılaştırmaları ve kadro analizleri öncesinde yoğun ilgi görüyor. Futbolseverler, kulübün toplam piyasa değerini, kadro büyüklüğünü ve güncel Transfermarkt verilerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

ADMIRA WACKER TAKIM DEĞERİ NE KADAR?

Admira Wacker takım değeri ne kadar, Transfermarkt değeri kaç milyon euro sorusu, Avusturya ekibi hakkında bilgi edinmek isteyen futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kulübün güncel piyasa değeri, kadro yapısı ve oyuncuların toplam değeri özellikle maç öncesinde merak ediliyor.

Transfermarkt verilerini inceleyen futbolseverler, Admira Wacker'ın güncel kadro değerini ve Avrupa'daki benzer kulüplerle kıyaslandığında bulunduğu seviyeyi araştırıyor. Peki, Admira Wacker takım değeri ne kadar, Transfermarkt değeri kaç milyon euro? İşte detaylar...

ADMIRA WACKER TAKIM DEĞERİ NE KADAR?

Admira Wacker'ın güncel kadro değeri 2,6 milyon euro olarak gösteriliyor. Takımın toplam piyasa değeri, futbolcuların bireysel piyasa değerlerinin birleşimiyle oluşturuluyor ve transfer dönemlerinde yaşanan gelişmelere göre güncellenebiliyor.

ADMIRA WACKER TRANSFERMARKT DEĞERİ KAÇ MİLYON EURO?

Transfermarkt verilerine göre Admira Wacker'ın toplam piyasa değeri 2,6 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Bu değer, oyuncuların performansı, yaşı, sözleşme süresi, transfer potansiyeli ve güncel form durumları gibi birçok kriter dikkate alınarak belirleniyor.

TAKIM DEĞERİ NEDEN DEĞİŞİYOR?

Kulüplerin piyasa değeri sezon içerisinde transferler, oyuncu performansları, sakatlıklar, yaş faktörü ve sözleşme gelişmeleri gibi etkenlere bağlı olarak artabiliyor veya düşebiliyor. Bu nedenle Admira Wacker'ın Transfermarkt değeri de belirli aralıklarla güncellenerek futbol kamuoyuyla paylaşılıyor.