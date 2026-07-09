Adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Adli tatilde hangi davalar görülmeye devam edecek?

2026 adli tatil takvimi yargı süreçlerini takip eden avukatlar, dava tarafları ve vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Her yıl belirli tarihler arasında uygulanan adli tatil döneminde mahkemelerin çalışma düzeni değişirken, yargı faaliyetleri tamamen durmuyor. Nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar, kanunlarda ivedi olarak kabul edilen dava ve işlemleri yürütmeye devam ediyor. Peki, adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Adli tatilde hangi davalar görülmeye devam edecek?

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 adli tatil dönemi, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak. Türkiye genelindeki adliyelerde uygulanacak bu takvim, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında her yıl belirlenen adli tatil uygulamasına dayanıyor.

Adli tatilin başlamasıyla birlikte, ivedi nitelik taşımayan hukuk davalarında rutin duruşmalara ara verilecek. Ancak bu durum, adliyelerin tamamen kapanacağı anlamına gelmiyor. Kanun gereği görev yapan nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar, aciliyet taşıyan dosyalarda çalışmalarını sürdürecek.

2026 yılı adli tatil takvimi şu şekilde uygulanacak:

Başlangıç tarihi: 20 Temmuz 2026 Pazartesi

Bitiş tarihi: 31 Ağustos 2026 Pazartesi

Toplam süre: 43 gün

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

2026 yılı adli tatili 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona erecek. Adli tatilin tamamlanmasının ardından 1 Eylül 2026 Salı günü yeni adli yıl başlayacak.

Yeni adli yılın başlamasıyla birlikte mahkemeler, savcılıklar ve diğer yargı birimleri normal çalışma takvimine dönecek. Adli tatil nedeniyle ertelenen ve ivedi nitelikte olmayan duruşmalar da bu tarihten itibaren yeniden görülmeye başlanacak.

Adli tatilin sona ermesiyle birlikte yargılamalar, ilgili mahkemelerin belirlediği duruşma takvimine göre devam edecek.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

Adli tatil sürecinde tüm dava ve işlemler durmaz. Kanunlarda ivedi kabul edilen dava ve talepler, nöbetçi mahkemeler tarafından değerlendirilmeye devam edilir.

Bu kapsamda adli tatilde görülmeye devam edecek başlıca dava ve işlemler şunlardır:

İhtiyati tedbir talepleri,

İhtiyati haciz talepleri,

Nafaka davaları,

Soybağına ilişkin ivedi dava ve işlemler,

Velayet ve vesayetle ilgili acil işler,

Tutuklu dosyaları,

Tutukluluk incelemeleri,

İşçilerin hizmet akdi veya iş sözleşmesinden doğan davaları,

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin dava ve işlemler.

Hukuk davalarında adli tatilde görülebilecek işler, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 103'üncü maddesinde düzenleniyor. Ceza soruşturmaları, tutuklu yargılamalar ve diğer ivedi ceza işlemleri ise Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında oluşturulan nöbet düzeni çerçevesinde yürütülüyor.

Bunun dışında kalan ve ivedi kabul edilmeyen davalarda ise rutin duruşmalar adli tatil süresince yapılmıyor. Ancak tarafların anlaşması veya mahkemenin işin ivedi olduğuna karar vermesi gibi kanunlarda düzenlenen istisnai durumlar saklı tutuluyor.

31 Ağustos 2026 tarihinde adli tatilin sona ermesiyle birlikte, 1 Eylül 2026 Salı günü yeni adli yıl başlayacak ve mahkemeler ile diğer yargı birimleri olağan çalışma düzenine devam edecek.