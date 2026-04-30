Adıyaman Valisi kim oldu, yeni Adıyaman Valisi Adullah Küçük kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adıyaman iline yeni vali atandı. Yeni Adıyaman Valisi Adullah Küçük ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Adıyaman Valisi Adullah Küçük nereli, kaç yaşında? Adıyaman Valisi kim oldu?

ADIYAMAN VALİ ATAMASI YAPILDI!



ADIYAMAN VALİSİ ADULLAH KÜÇÜK KİMDİR?

1974 tarihinde Gürün’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Malatya'da tamamlandıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1995 yılında mezun oldu. 27 Aralık 1996 tarihinde Mülki İdare Amirliği mesleğine Sivas Kaymakam adayı olarak başladı. İçişleri Bakanlığınca 8 ay süre ile İngiltere’ye gönderildi.

1999 yılında 46. dönem müdavimi olarak Milli Güvenlik Akademisinden mezun oldu. Ordu-Kabataş Kaymakamı (2000-2001) Erzurum-Karayazı Kaymakamı (2001-2003) Malatya Vali Yardımcısı (2003-2006) Trabzon-Arsin Kaymakamı (2006-2008) , Kaman Kaymakamı (2008-2010), Perşembe Kaymakamı (2010-2013) olarak görev yaptı. Askerlik hizmetini Muş Bulanık Askerlik Şube Başkanı olarak tamamladı.

27.08.2013 tarihinde Niğde İli Bor İlçesi Kaymakamlığı görevine başladı. 29.11.2013-12.01.2014 tarihleri arasında bilgilerini arttırmak ve uygulamaları yerinde görmek üzere İçişleri Bakanlığı tarafından Avusturalya'da görevlendirildi.