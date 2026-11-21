Adil diziden ayrılıyor mu, Adil öldü mü, Taşacak Bu Deniz Adil Koçari diziden ayrılıyor mu ve Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz'den ayrıldı mı soruları, 39. bölümün ardından dizinin takipçilerinin en çok araştırdığı konular arasına girdi. Taşacak Bu Deniz'in 20 Kasım Cuma akşamı yayınlanan 39. bölümünün son sahnesinde, Şerif'in kurduğu tuzağa düşen İso, Adil'i vurmak zorunda kaldı. Yayınlanan 40. bölüm fragmanında ise Adil'in hastaneye kaldırıldığı ve İso'nun Fadime'yi arayarak Adil'in kurtulamadığını söylediği sahneler yer aldı. Ancak Adil karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe'nin ya da TRT 1'in, oyuncunun diziden ayrıldığına dair yaptığı resmi bir açıklama bulunmuyor. Adil'in akıbeti, 27 Kasım Cuma akşamı yayınlanması beklenen 40. bölümle netlik kazanacak. İşte Taşacak Bu Deniz Adil Koçari'ye dair merak edilen tüm detaylar.

TAŞACAK BU DENİZ ADİL ÖLDÜ MÜ?

Taşacak Bu Deniz'de Adil Koçari'nin öldüğüne dair kesin bir bilgi bulunmuyor. 39. bölümün son sahnesinde İso'nun Adil'i vurduğu ve Adil'in kanlar içinde yere yığıldığı görüldü. 40. bölüm fragmanında ise Adil'in hastaneye kaldırıldığı sahneler yer aldı. Fragmanda İso'nun Fadime'yi arayarak Adil'in kurtulamadığını söylediği görülse de karakterin akıbeti yeni bölümde netlik kazanacak.

ADİL NEDEN VURULDU?

Taşacak Bu Deniz'in 39. bölümünde Şerif, Eyüphan'ı en zayıf yerinden vurarak İso ile Fadime'yi büyük bir tuzağa çekti. Şerif'in kurduğu bu tuzak nedeniyle İso, Adil'i vurmak zorunda kaldı. Bölüm, Adil'in kanlar içinde yere yığıldığı sahneyle sona erdi.

ADİL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Adil Koçari karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe'nin Taşacak Bu Deniz'den ayrıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. TRT 1 ya da ünlü oyuncu tarafından konuyla ilgili bir duyuru bulunmuyor. Ulaş Tuna Astepe'nin dizide devam edip etmeyeceği, Adil karakterinin hikâyedeki akıbetine göre belli olacak.

ULAŞ TUNA ASTEPE TAŞACAK BU DENİZ'DEN AYRILDI MI?

Ulaş Tuna Astepe'nin Taşacak Bu Deniz'den ayrıldığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Dizinin başrolünü Deniz Baysal ile paylaşan Astepe, Adil Koçari karakteriyle hikâyenin merkezinde yer alıyor. Oyuncunun ya da yapım şirketi OGM Pictures'ın diziden ayrılığa dair bir açıklaması olmadı.

TAŞACAK BU DENİZ 40. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER VAR?

Taşacak Bu Deniz'in 40. bölüm fragmanında, İso tarafından vurulan Adil'in hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Fragmanda İso'nun Fadime'yi arayarak Adil'in kurtulamadığını söylediğine dair sahneler de yer alıyor. Fragman, Adil'in akıbetine ilişkin merakı daha da artırdı.

TAŞACAK BU DENİZ 40. BÖLÜM NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz'in 40. bölümünün, dizinin haftalık yayın düzeni doğrultusunda 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanması bekleniyor. Adil'in akıbeti bu bölümde netlik kazanacak.

TAŞACAK BU DENİZ 40. BÖLÜM FRAGMANI NEREDEN İZLENİR?

Taşacak Bu Deniz'in 40. bölüm fragmanı, TRT 1 ekranlarında ve dizinin resmi sosyal medya hesaplarında izleyiciyle buluştu. Fragmana ayrıca TRT'nin resmi dijital platformları üzerinden de ulaşılabiliyor.

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

Ulaş Tuna Astepe, Türk televizyonlarının tanınan oyuncularından biri. Astepe, Taşacak Bu Deniz'de Karadeniz'de süren kan davasının merkezindeki Adil Koçari karakterine hayat veriyor. Dizide Deniz Baysal'ın canlandırdığı Esme ile Adil'in imkânsız aşkı, hikâyenin ana eksenini oluşturuyor.

TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NE?

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'de nesiller boyu süren bir kan davasının ortasında kalan iki ailenin hikâyesini anlatıyor. Dizinin merkezinde, düşman ailelerin mensupları olan Adil ve Esme'nin aşkı yer alıyor. OGM Pictures imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak otururken, senaryoyu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor.