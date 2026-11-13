Adem Bona kimdir? 76ers'ın Türk pivotu neden forma giyemiyor?

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Adem Bona, Nba'deki son maçına 4 Kasım 2026'da Detroit'te çıktı. O günden beri Philadelphia 76ers'ın sağlık raporunda adı "oynamayacak" olarak geçiyor.

76ers, 12 Kasım gecesi Toronto Raptors'ı 123-112 yendi. Türk pivot bu maçta da forma giymedi.

ADEM BONA NEDEN OYNAMIYOR?

Adem Bona omurga sakatlığı nedeniyle oynamıyor. 23 yaşındaki oyuncu bu hafta bir uzmana muayene oldu, kulüp yaklaşık bir hafta sonra durumunu yeniden değerlendirecek. Bu yüzden en az birkaç maç daha kadroda olmayacak.

Bona'nın süresi Joel Embiid'in rotasyona dönmesiyle zaten azalmıştı. 2026-27 sezonunda 9 maçta ortalama 14,2 dakika süre aldı; 2,1 sayı, 3,9 ribaund ve 1 blok ortalamasıyla oynadı.

ADEM BONA KİMDİR?

Adem Bona, Philadelphia 76ers'ta oynayan Nijerya doğumlu Türk basketbolcu. 2,08 metre boyunda, pivot ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapıyor. Doğduğunda adı Ikechukwu Stanley Okoro'ydu; Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Adem Bona adını aldı.

Çocukken futbol oynadı, orta sahadaydı. Basketbola sonradan geçti. 2019'da Türkiye'yi U16 Avrupa Şampiyonası'nda beşinciliğe taşıdı ve turnuvanın en iyi beşine seçildi.

ADEM BONA KAÇ YAŞINDA?

Adem Bona 23 yaşında. 28 Mart 2003'te doğdu.

ADEM BONA NERELİ?

Adem Bona, Nijerya'nın Lagos kentinde doğdu. 2016'da, henüz ortaokul çağındayken ailesini Nijerya'da bırakıp Türkiye'ye geldi ve İstanbul Basket'e katıldı. Nisan 2018'de Türk vatandaşı oldu.

ADEM BONA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Adem Bona, Türkiye'de 2016-2019 arasında İstanbul Basket'te, 2019-2020 sezonunda Pınar Karşıyaka'da oynadı. Ardından ABD'ye gitti; Kaliforniya'nın Napa kentindeki Prolific Prep'te lise basketbolu oynadı ve McDonald's All-American kadrosuna seçildi.

2022-2024 arasında UCLA forması giydi. İlk sezonunda Pac-12'nin yılın çaylağı oldu. İkinci sezonunda ise konferansın yılın savunma oyuncusu ödülünü aldı ve Pac-12 ilk beşine girdi.

ADEM BONA NBA'E NASIL GELDİ?

Adem Bona'yı Philadelphia 76ers, 2024 NBA Draftı'nın ikinci turunda 41. sıradan seçti. NBA'deki ilk maçına 23 Ekim 2024'te çıktı.

Çaylak sezonunda 58 maçta 5,8 sayı, 4,2 ribaund ve 1,2 blok ortalaması yakaladı. 2025-26'da 71 maça çıktı, 18'inde ilk beşte başladı ve 4,8 sayı, 4,3 ribaundla oynadı. Bu sezonki maaşı 1 milyon 955 bin 377 dolar.