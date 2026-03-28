Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu kimdir, hangi partiden? Mutlu Işıksu kaç yaşında, nereli?

Adapazarı’nın güncel belediye başkanı ve Sakarya siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Mutlu Işıksu, hem iş dünyasında hem de kamu yönetiminde kazandığı deneyimlerle dikkat çekiyor. Peki, Mutlu Işıksu kimdir, hangi partiden? Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

MUTLU IŞIKSU KİMDİR?

Mutlu Işıksu, Sakarya’nın önemli siyasetçileri arasında yer alan ve Adapazarı Belediye Başkanlığı görevini yürüten bir isimdir. 1974 yılında Sakarya’da doğan Işıksu, ilköğrenimini memleketi Adapazarı’nda tamamlamıştır. Eğitim hayatına olan bağlılığıyla tanınan Işıksu, 1993 yılında başladığı Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden 1997 yılında mezun olmuştur.

İş hayatına oldukça genç yaşta adım atan Işıksu, 1989 yılında TÜVASAŞ’ta çalışmaya başlamıştır. Üniversite yıllarında da eğitimini aksatmayan Işıksu, 1993-1997 yılları arasında TCDD Alsancak Vagon Servis Şefliğinde gece çalışıp gündüz üniversite eğitimini sürdürerek disiplinli ve çalışkan karakterini ortaya koymuştur. 1998–2014 yılları arasında tekrar TÜVASAŞ’ta görev alarak iş deneyimini pekiştirmiştir.

Mutlu Işıksu, aktif bir şekilde siyasete katılarak AK Parti’nin kuruluş yıllarından itibaren belde teşkilatlarında görev almış ve partinin gelişimine katkı sağlamıştır. 2003-2008 yıllarında Sakarya Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı, 2008-2009 yıllarında Adapazarı İlçe Başkan Yardımcılığı, 2009-2011 yıllarında Adapazarı İlçe Başkanlığı ve 2011-2014 yılları arasında Sakarya İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

2014 yılı, Işıksu’nun kamu yönetiminde önemli bir adım attığı yıllardan biri olmuştur. Bu dönemde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda Basın Müşavirliği görevine atanan Işıksu, 2014-2018 yılları arasında Düzce İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı ve Sakarya İl Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Tüm bu süreçler, Işıksu’nun hem kamu yönetimi hem de siyasetteki deneyimini artırmıştır.

ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANI MUTLU IŞIKSU HANGİ PARTİDEN?

Mutlu Işıksu, aktif siyasi yaşamında AK Parti çatısı altında görev yapmaktadır. AK Parti’nin kuruluş yıllarında belde teşkilatlarında başlayan siyasi kariyeri, ilçe ve il başkanlık görevleri ile devam etmiştir.

MUTLU IŞIKSU KAÇ YAŞINDA?

1974 doğumlu olan Mutlu Işıksu, 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

MUTLU IŞIKSU NERELİ?

Mutlu Işıksu, Türkiye’nin Marmara bölgesinde yer alan Sakarya, Adapazarı doğumludur. Memleketine olan bağlılığı, eğitim ve iş hayatında da kendisini göstermiştir. Adapazarı’nda ilköğrenimini tamamlaması, şehrin kültürüne ve sosyal yaşamına hâkimiyetini artırmış ve gelecekteki belediye başkanlığı görevinde yerel halkın ihtiyaçlarını daha iyi anlamasını sağlamıştır.