Adanalı Lahmacuncu Ali Usta kim, tezgahı kapatıldı mı?

Adanalı Lahmacuncu Ali Usta'nın tezgahının kapatıldığına yönelik iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gündemde yer alan gelişmelerin ardından vatandaşlar, "Adanalı Lahmacuncu Ali Usta kimdir, tezgahı neden kapatıldı, iddialar doğru mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Adanalı Lahmacuncu Ali Usta hakkında merak edilenler.

ADANALI LAHMACUNCU ALİ USTA KİM, TEZGAHI KALDIRILDI MI?

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme gelen Adanalı Lahmacuncu Ali Usta, bir müşteriyle yaşadığı diyalog sonrası kamuoyunun en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. "Adanalı Lahmacuncu Ali Usta kim, tezgahı kaldırıldı mı?" soruları kısa sürede arama motorlarında öne çıkarken, olayın ardından hem satıcıdan açıklama geldi hem de belediye ekipleri harekete geçti.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Bir kadın ve oğlu, seyyar olarak lahmacun satan Ali Usta'nın tezgâhına gelerek lahmacun satın almak istedi. Satıcı ise en az 5 adet satış yaptığını belirterek tek veya az sayıda satış yapmak istemediğini söyledi.

Kadının iki adet lahmacun almak istediğini ifade etmesi üzerine satıcı, "Normalde 5'ten az satmam ama çocuk için vereyim, para verme, git." ifadelerini kullandı. Ancak daha sonra müşterinin poşet istemesi üzerine sinirlenen satıcı, "Yahu 2 tane alıyorsun, poşete koy, kağıda sar diyorsun." sözleriyle tepki gösterdi.

Yaşanan diyalog çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı.

LAHMACUNCU ALİ USTA'DAN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Görüntülerin gündem olmasının ardından Lahmacuncu Ali Usta sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımladı. Yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirten satıcı, satış sisteminin en az 5 porsiyon üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

Ali Usta açıklamasında, ihtiyaç sahibi kişilere zaman zaman ücretsiz lahmacun verdiğini de belirterek, görüntülerin ardından büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Kamuoyundan özür dileyen satıcı, kendisinin videoda yansıtıldığı gibi biri olmadığını dile getirdi.

TEZGAHI KALDIRILDI MI?

Sosyal medyada oluşan yoğun tepkinin ardından Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Yapılan denetim sonrası seyyar satış yapılan tezgâh belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Tezgâhın kaldırıldığı anlar da çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı ve sosyal medyada yeniden gündem oldu.

ADANALI LAHMACUNCU ALİ USTA KİMDİR?

Sosyal medyada "Adanalı Lahmacuncu Ali Usta" olarak tanınan seyyar satıcı, Adana'nın Seyhan ilçesinde uzun süredir lahmacun satışı yapıyor. Özellikle sosyal medya videolarıyla bilinen Ali Usta, son olarak bir müşteriyle yaşadığı diyalog nedeniyle Türkiye gündemine oturdu. Olayın ardından yaptığı özür açıklaması ve Seyhan Belediyesi'nin tezgâhı kaldırma kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İlgili mekanda yapılan inceleme neticesinde; Adana Seyhan Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca, söz konusu kişi adına herhangi bir resmi kaydın bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, ilgili şahsın tezgâhı yer işgali nedeniyle Zabıta ekiplerimizce kaldırılmış olup, hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır. Esnaf ahlakı; sadece ticaret yapmak değil, vicdanla hareket etmek, kul hakkını gözetmek ve insan onurunu korumaktır. Bizler, asırlardır Ahilik geleneğini yaşatan bir medeniyetin evlatlarıyız. Hiçbir çocuğun mahcup olmasına, hiçbir annenin incinmesine, hiçbir vatandaşımızın onurunun zedelenmesine göz yumamayız. Ticaretin bereketi; dürüstlükten, merhametten ve güven duygusundan beslenir. Toplumsal vicdanı yaralayan her türlü davranışın karşısında olmaya, vatandaşlarımızın hak ve hukukunu kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Konu tarafımızca yakından takip edilmektedir."