Adana okullar tatil mi, 8 Ocak Perşembe Adana'da okul yok mu (Adana VALİLİĞİ) ?

Adana'da 8 Ocak Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Adana Valiliği'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Adana'da yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için Adana Valiliği'nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip ediyorlar.

ADANA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den İki Farklı Bölge İçin Kritik Tahmin: Sağanak Yağış Kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük tahmin raporlarına göre, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanırken, birçok noktada yağışlı hava etkisini gösterecek.

1. Bölge: Gök Gürültülü Sağanak ve Sert Rüzgar

İlk tahmin verilerine göre, Perşembe günü bölgede oldukça hareketli bir hava bekleniyor.

08 Ocak Perşembe: Güne gök gürültülü sağanak yağışla başlanacak. Sıcaklık 13°C ile 19°C arasında değişirken, rüzgar saatte 30 km hıza ulaşacak.

Hafta Sonu: Cuma günü sıcaklık 8°C'ye kadar düşerken yağış sürecek. Cumartesi günü yağış ara verip yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bıraksa da, Pazar günü yağmurun geri dönmesi bekleniyor.

Nem Oranı: Haftanın son günlerinde nem oranının %95 seviyelerine kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

2. Bölge: Parçalı Bulutlu Başlayan Haftada Yağış Etkili Olacak

İkinci tablo verilerine göre, bu bölgede sıcaklıklar biraz daha düşük seyredecek.

08 Ocak Perşembe: Diğer bölgenin aksine burada günün parçalı bulutlu geçmesi ve sıcaklığın 17°C civarında olması öngörülüyor.

Yağış Geçişleri: Cuma günü itibarıyla yağışlı hava bu bölgeyi de etkisi altına alacak. Cumartesi günü kısa bir mola veren yağışlar, Pazar ve Pazartesi günleri sağanak şeklinde devam edecek.

Düşük Sıcaklık Uyarısı: Cumartesi günü termometrelerin en düşük 4°C'yi göstermesi bekleniyor.

Vatandaşlara Önemli Hatırlatma

Her iki bölgede de hafta başından itibaren nem oranlarının %90'ın üzerine çıkması ve yağışların sürmesi bekleniyor. Özellikle ulaşımda aksamalar ve ani sıcaklık değişimlerine bağlı sağlık sorunlarına karşı tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor.

ADANA OKULLAR TATİL Mİ?

8 Ocak Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.