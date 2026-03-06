Haberler

Adana okullar tatil mi, 6 Mart Cuma Adana'da okul yok mu (ADANA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Adana okullar tatil mi, 6 Mart Cuma Adana'da okul yok mu (ADANA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana okullar tatil mi sorusu, kenti etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle binlerce öğrenci ve velinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. 6 Mart Cuma Adana'da okul yok mu merak edilirken, Adana Valiliği kar tatili açıklaması için gözler resmi duyurulara çevrildi. Meteorolojik uyarıların ardından il genelinde eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

Kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte Adana okullar tatil mi sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlık haline geldi. 6 Mart Cuma Adana'da okul yok mu araştırması yapan veliler, Adana Valiliği kar tatili duyurusunu bekliyor. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlar sonrası ulaşımda aksama yaşanmaması adına valilikten gelecek olan tatil haberi büyük bir merakla izleniyor.

ADANA HAVA DURUMU
Adana Haftayı Güneşli Kapatıyor

ADANA – Akdeniz'in sıcak kenti Adana'da 6 Mart Cuma günü bahar havası hakim. Meteoroloji verilerine göre gökyüzünün gün boyu güneşli ve açık olması bekleniyor. Hava sıcaklığı günün en yüksek saatlerinde 20°C'ye kadar yükselirken, gece saatlerinde ise 7°C seviyelerine gerileyecek. Nem oranının %54 civarında seyredeceği kentte, rüzgar kuzeydoğudan saatte 8 mph hızla hafif bir esintiyle eşlik edecek. Yağış ihtimalinin %0 olduğu bu güzel günde, Adanalıları açık hava aktiviteleri için ideal bir hava bekliyor.

Adana okullar tatil mi, 6 Mart Cuma Adana'da okul yok mu (ADANA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

ADANA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Mart Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İran'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yeni hava saldırısı

İran'ın vurduğu şehir bu gece çok hareketli! Patlamalar yaşanıyor
Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu

O ülke resmen ABD'ye konum verdi: İran gemisi burada
Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı

İran'ın o kararı dünyayı yaktı! Zamlanmaya başladı bile
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır'a indi

Havaalanı vurulunca, uçak Türkiye'ye indi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

"Savaşa giriyoruz"un bir diğer yöntemi! Avrupa devi, uçakları gönderdi
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Sergen Yalçın, Okan Buruk'a şans tanımıyor

Beşiktaşlıların içini rahatlatan, G.Saraylıları tedirgin eden gelişme
Aslıhan Turan'ın otomobili ve çantası fiyatıyla gündem oldu

Onu görenler dönüp bir daha baktı! Hem arabası hem çantaları dillerde
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

"Savaşa giriyoruz"un bir diğer yöntemi! Avrupa devi, uçakları gönderdi
ABD'ye resti çeken İspanya da İran'a karşı fırkateyn yolladı

ABD'ye resti çeken ülkeden de sonunda İran'a karşı hamle geldi
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler