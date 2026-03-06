Adana okullar tatil mi, 6 Mart Cuma Adana'da okul yok mu (ADANA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte Adana okullar tatil mi sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlık haline geldi. 6 Mart Cuma Adana'da okul yok mu araştırması yapan veliler, Adana Valiliği kar tatili duyurusunu bekliyor. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlar sonrası ulaşımda aksama yaşanmaması adına valilikten gelecek olan tatil haberi büyük bir merakla izleniyor.

ADANA HAVA DURUMU

Adana Haftayı Güneşli Kapatıyor

ADANA – Akdeniz'in sıcak kenti Adana'da 6 Mart Cuma günü bahar havası hakim. Meteoroloji verilerine göre gökyüzünün gün boyu güneşli ve açık olması bekleniyor. Hava sıcaklığı günün en yüksek saatlerinde 20°C'ye kadar yükselirken, gece saatlerinde ise 7°C seviyelerine gerileyecek. Nem oranının %54 civarında seyredeceği kentte, rüzgar kuzeydoğudan saatte 8 mph hızla hafif bir esintiyle eşlik edecek. Yağış ihtimalinin %0 olduğu bu güzel günde, Adanalıları açık hava aktiviteleri için ideal bir hava bekliyor.

ADANA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Mart Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.