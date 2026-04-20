Adana okul saldırısı SON DAKİKA! Adana'da okul önünde saldırı mı oldu, ne zaman oldu?

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir ortaokulun çevresinden geldiği iddia edilen silah sesleri, kısa sürede bölgede tedirginliğe neden oldu. Özellikle öğrencilerin okul çıkış saatine denk gelen olay, okul çevresinde yoğun bir hareketliliğe yol açarken, velilerin de endişeyle bölgeye yöneldiği görüldü. Peki, Adana'da okul önünde saldırı mı oldu, ne zaman oldu? İddialar doğru mu? Detaylar haberimizde.

Adana’nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan Yavuz Selim Ortaokulu çevresinde duyulan silah sesleri, kısa süreli paniğe neden oldu. Olay, özellikle öğrencilerin okul çıkış saatine denk gelmesi nedeniyle çevrede yoğun bir hareketliliğe yol açtı. İddiaya göre okul çevresinden gelen silah sesleri üzerine öğrenciler ve veliler büyük bir endişe yaşadı. Peki,  Adana'da okul önünde saldırı mı oldu, ne zaman oldu? Detaylar haberimizde.

ADANA'DA OKUL ÖNÜNDE SALDIRI MI OLDU?

Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte öğrenciler arasında tedirginlik oluştu. Daha önce Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul çevresi olaylarının da etkisiyle bazı öğrencilerin panik halinde okuldan çıktığı belirtildi.

Veliler de ihbarların ardından kısa sürede okul çevresine gelerek çocuklarının durumunu öğrenmeye çalıştı. Bu süreçte okul çevresinde yoğunluk oluştu.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, silah seslerinin kaynağını tespit etmek amacıyla okul çevresinde ve çevre sokaklarda detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan ilk değerlendirmelerde, duyulan seslerin doğrudan okul ile bağlantılı olmadığı yönünde bulgulara ulaşıldı. Bu tespitin ardından öğrencilerin güvenli şekilde sınıflarına geri döndüğü bildirildi.

OKUL İDARESİ VE ÇEVREDE NORMALLEŞME SÜRECİ

Olayın okul kaynaklı bir saldırı ya da doğrudan bir tehdit olmadığı netleştikçe bölgede sakinleşme sağlandı. Öğrenciler kontrollü şekilde derslerine devam ederken, polis ekiplerinin çevredeki incelemeleri bir süre daha sürdü.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN İLK AÇIKLAMA

Bölge sakinlerinden Harun Sobay, yaşanan anlara ilişkin yaptığı açıklamada, silah seslerinin duyulmasıyla birlikte kısa süreli bir panik yaşandığını ifade etti. Sobay, öğrencilerin dışarı çıktığını, velilerin ve polis ekiplerinin olay yerine geldiğini belirtti.

Yapılan incelemeler sonucunda seslerin okul ile bağlantılı olmadığının anlaşılmasıyla birlikte öğrencilerin yeniden ders başı yaptığı aktarıldı. Sobay, genel durumun kontrol altına alındığını ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini söyledi.

SORUŞTURMA VE İNCELEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Polis ekiplerinin bölgede yürüttüğü incelemelerin sürdüğü, silah seslerinin kaynağının netleştirilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili resmi açıklamaların ilerleyen süreçte netlik kazanması bekleniyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com
