Adana elektrik kesintisi! 28-29-30 Mart Adana'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Adana elektrik kesintisi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 28 Mart günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Adana'da elektrik kesintileri:

Ceyhan

28 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 51, 54, 58, 60, 61, 61., 65, 66, 69, 70 ve 71 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında yapılacak çalışmalar kapsamında 10500, 10501, 10502, 10504, 10506, 10508, 10509, 10510, 10511, 10515, 10516, 10517, 10518, 10519, 10522, 10526, 10531, 10532, 10550 numaralı sokaklar ile Çelikler ve Gümürdülü bölgelerinde kesinti olacaktır.

Aynı gün ve saatlerde Altıkara, D 400 Karayolu, 4800, 4802, Büyükburhaniye, 3459, Tarık Yalçınkaya, 4901, 4902, 4903, 4905, 4906, 4908, 4909, 4910, 4911, 4913, Çakaldere, 5101, Çiçekli, Köy civarı mevkii, Kaçagöz mevkii, 7001, Cumhuriyet, Hürriyet ve Ünlüce mahallelerinde de elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yine 29 Mart 2026 tarihinde aynı saat aralığında 4600, Altıkara, otoyol, Büyükburhaniye, D 400 Karayolu, Tarık Yalçınkaya, 4901, 4909, 4911, Çakaldere, Küçük Burhaniye, Kokar Yolu, Yılankale, Yılankale Yolu ve Narlı Dede bölgeleri kesintiden etkilenecektir.

1 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında Soysalı, 11005 ve 11003 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çukurova

31 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 84200, 84201, 84202, 84203, 84204, 84205, 84206, 84208 numaralı sokaklar ile Çoban Yurtçu ve Dr. Sadık Ahmet caddelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

1 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Mavi bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kozan

30 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Hamam Merkez bölgesinde elektrik kesintisi olacaktır.

Seyhan

29 Mart 2026 tarihinde saat 12.30 ile 17.00 arasında 29006, 29007, 29011, 29023, Sarıyakup, Saydam, 22001, 22002, 22003, 22004, 22006, 22007, 22008, 22009, Metro güzergâhı, Yeşilay, 30023, 30029, 30031, 30035, 30039, 30041, 30043, 30075, 30085, 30087, 30101, 30200 ve Obalar bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında 47001, 47007, 47009, 47011, 47013, 47015, 47017, 47019, 47021, 47025, 47026, 47027, 47029, 47049, 47056, 47059, 47073, 47075, 47087, 47089, 47091, 47093, 47095, 47097, 47098, 47099, 47105, 47115, Toprak, Turhan Cemal Beriker, 46018, 46022, 46197 ve 46199 numaralı sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Yine aynı saatlerde 47166, 47173, 2. ve 3. sokaklar ile 46004, 46045, 46059, 46067, 46073, 46075, 46077, 46079, 46081, 46083, 46085, 46093, 46095, 46097, 46101, 46105, 46155, 46157, 46159, 46161, 46163, 46165, 46167, 46169, 46171, 46173, 46175, 46177, 46179, 46181, 46183, 46185, 46205, 46215, 46237, 46257, 46265, 46267, 46269, 46271, 46323, 46325, Fatma Esma Nayman ve Şehit Pilot Fehmi Alemdar caddelerinde kesinti olacaktır.

31 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Ramazanoğlu bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 15.00 arasında ise 8004 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aladağ

30 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Madenli, Aktaş, Başkıf, Bekirli Merkez, Dereköy, Muttalipli, Ortaköy, Yağcıköy, Camiili, Cevheroğlu, Çulhaoğlu, Çulhaoğlu 5, Emirbölüklü, Kandilli, Kısalar, Kibarli, Öğütler, Öğütler 2, Şehit Turgay Başgen, Yücesoylar, Çocuklar Merkez, Akışlı Hülbülü, Bozukhüsür, Çorlu Merkez, Kalaycılar, Kestek, Naneli, Aydınlı, Çamköy, Eğlence Topallı, Fakılar, Gödebeyirli, Erkeğin, Güldüğün, Hulkana, Karmış, Kirazlıdere, Küp, Tabanlı, Tereli, Ataklı, Fettahlı, Filikli Merkez, Ustalar, Çocuklar Obası, Gökhasanlı Merkez, Hacılı, Ağçalı, Cananlı, Cumahocalar, Hacımusalı Merkez, Halilhocalar, İmancılar, Solakkadirli, Yörüklü, Çatal Armut, Kaledağ Merkez, Sofudede, Zeynepoğlu, Hasanlı, Karahasanlı Merkez, Hacınasıflı, Körüklü Merkez, Sıçramazlı, Cingöz, Kuşcusofulu Merkez, Kaşköy, Merkezboztahta, Mullaömerli, İskan, Nuhlu Merkez, Vahaplı, Ağdanlı, Ömerli, 1 ve 3 numaralı sokaklar, Bobuşoğlu, Tatık, Abdilli, Ahrazlı, Armutlu, Cinipirli, Farsak, Mahmutlu, Torunsolaklı Solaklı, Halcalar Öreni, Kahyalar ve Leyli Deresi etkilenecektir.