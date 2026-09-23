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Adalar Belediyesi seçim sonuçları SON DAKİKA! Adalar Belediyesi Ak Parti'ye mi geçti?

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Adalar Belediyesi seçim sonuçları SON DAKİKA! Adalar Belediyesi Ak Parti'ye mi geçti?
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Adalar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi için yapılan oylama tamamlandı. Seçimin ardından belediyenin yeni başkanvekili belli olurken, süreçteki oy dağılımı da netleşti. Peki, Adalar Belediyesi Ak Parti'ye mi geçti? Adalar Belediyesi seçim sonuçları haberimizde.

Adalar Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi için gerçekleştirilen oylama süreci tamamlandı. Yapılan seçim sonrasında gözler, belediyenin yeni başkanvekilinin kim olduğuna çevrildi. Peki, Adalar Belediyesi Ak Parti'ye mi geçti? Adalar Belediyesi seçim sonuçları...

ADALAR BELEDİYESİ SEÇİMİ SON DAKİKA!

Adalar Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçimi tamamlandı. Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen oylamada AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz ile CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan yarıştı. İlk iki turun toplamında Kemal Türkyılmaz 9, Aytül Ekşiyan 8 oy aldı. Bir oy ise geçersiz sayıldı. Üçüncü turda yapılan oylamanın ardından Kemal Türkyılmaz, oyların çoğunluğunu alarak Adalar Belediyesi'nin yeni başkanvekili seçildi.

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ADALAR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE Mİ GEÇTİ?

Adalar Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi tamamlandı. Seçimde AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan karşısında yapılan üçüncü tur oylamasında oyların çoğunluğunu alarak başkanvekili seçildi. Böylece belediyedeki başkanvekilliği görevi Kemal Türkyılmaz'a geçti.

Seçimin ilk iki turunda yapılan oylamalarda Kemal Türkyılmaz toplam 9 oy, Aytül Ekşiyan ise toplam 8 oy aldı. Bir oy geçersiz sayıldı. Üçüncü turda ise Kemal Türkyılmaz gerekli çoğunluğu sağlayarak yeni başkanvekili oldu.

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