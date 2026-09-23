Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adalar Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi tamamlandı. Medine Pamuk'un istifasının ardından gerçekleştirilen seçimde Ak Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz, belediyenin yeni başkanvekili oldu. Peki, Kemal Türkyılmaz kimdir? Adalar Belediyesi Başkanvekili Kemal Türkyılmaz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ADALAR BELEDİYESİ BAŞKANVEKİLİ KEMAL TÜRKYILMAZ KİMDİR?

Adalar Belediyesi'nde başkanvekilliği için gerçekleştirilen seçim tamamlandı. Görevden uzaklaştırılan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yerine başkanvekili seçilen Medine Pamuk'un istifasının ardından toplanan Adalar Belediye Meclisi'nde yeni başkanvekili için oylama yapıldı. Seçimde Ak Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz ile CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan yarıştı.

Oylamanın tamamlanmasının ardından Kemal Türkyılmaz, Adalar Belediye Başkanvekili olarak seçildi.

Kemal Türkyılmaz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Adalar Belediye Meclisi'nde AK Parti grubunda yer alan isimlerden biri olarak görev yapıyordu. Adalar Belediyesi'nin 13 Nisan 2024 tarihli resmi meclis toplantısı duyurusunda da Türkyılmaz, AK Parti Belediye Meclis Üyesi olarak yer aldı.

KEMAL TÜRKYILMAZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kemal Türkyılmaz'ın yaşı ve nereli olduğuna ilişkin güvenilir kaynaklarda kamuoyuna açık, doğrulanmış bir biyografi bilgisi bulunmuyor.

Adalar Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan 2024 yılı meclis toplantısı bilgilerinde Kemal Türkyılmaz'ın AK Parti Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptığı görülüyor. Aynı kaynakta Türkyılmaz'ın Adalı kimliğine vurgu yaptığı ve meclis çalışmalarına katıldığı bilgisi yer alıyor.

Kemal Türkyılmaz'ın kişisel biyografisine ilişkin yeni ve doğrulanabilir bilgiler kamuoyuna açıklandığında haber güncellenecektir.

ADALAR BELEDİYESİ BAŞKANVEKİLLİĞİ SEÇİMİNDE NE OLDU?

Adalar Belediye Başkanvekili Medine Pamuk'un istifasının ardından yeni başkanvekilinin belirlenmesi için belediye meclisinin yeniden toplanması kararlaştırıldı. Daha önce yapılması planlanan seçim, CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine ertelenmişti.

23 Eylül 2026'da gerçekleştirilen yeni seçimde AK Parti grubu Kemal Türkyılmaz'ı, CHP grubu ise Aytül Ekşiyan'ı aday gösterdi. İlk turda 9 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde Kemal Türkyılmaz 5, Aytül Ekşiyan ise 4 oy aldı.

İkinci turda da Kemal Türkyılmaz 5, Aytül Ekşiyan 4 oy aldı ve 1 oy geçersiz sayıldı. Üçüncü turda Kemal Türkyılmaz 5 oy alırken CHP'nin adayı oy alamadı. Seçimin dördüncü turunda ise Kemal Türkyılmaz 5 oy alarak Adalar Belediye Başkanvekili seçildi.

NE OLMUŞTU?

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet alma" iddialarıyla 23 Haziran'da tutuklandı. Akpolat'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Adalar Belediye Meclisi'nde başkanvekili seçimi yapıldı.

27 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde CHP'nin adayı Medine Pamuk ile AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz yarıştı. Dördüncü tur sonunda 5 oy alan Medine Pamuk başkanvekili seçildi.

Medine Pamuk'un istifasının ardından ise Adalar Belediye Meclisi yeni başkanvekilini belirlemek üzere yeniden seçim sürecine girdi.

Not: Kemal Türkyılmaz'ın yaşı, doğum yeri ve daha ayrıntılı kişisel biyografisine ilişkin doğrulanmış bilgi henüz açıklanmadığından bu bilgiler metne eklenmemiştir. Yeni bilgiler kamuoyuna açıklandığında haber güncellenebilir.