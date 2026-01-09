AÇIK ÖĞRETİM KAYIT LİSTESİ 2026: Açık öğretime kayıt nasıl yapılır? Açık öğretime kimler başvurabilir, kayıt ücreti ne kadar?

2026 yılı için Açık Öğretim Lisesi kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 8 Ocak 2026 itibarıyla başladığını duyurdu. Peki, açık öğretime kayıt nasıl yapılır? Açık öğretime kimler başvurabilir, kayıt ücreti ne kadar? Detaylar...

AÇIK ÖĞRETİM KAYIT LİSTESİ 2026

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt işlemlerinin başladığını duyurdu. Açık Öğretim Lisesi kayıtları, 8 Ocak 2026 tarihi itibarıyla başlarken, yeni kayıt işlemleri 27 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Kayıt yenileme işlemleri ise 2 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.

Bu tarihler arasında başvurusunu tamamlamayan öğrenciler, dönem kaybı yaşayacak. Öğrenciler, kayıt sürecinde hem yüz yüze hem de e-Devlet üzerinden işlem yapabilecek.

AÇIK ÖĞRETİME KAYIT NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin izlemesi gereken adımlar oldukça net. Öncelikle, öğrencilerin kayıt ücretini yatırması gerekiyor. Ücret yatırıldıktan sonra, halk eğitimi merkezlerine gidilerek kayıt formu dolduruluyor ve gerekli belgeler teslim ediliyor.

18 yaşını doldurmuş öğrenciler, e-Devlet sistemi üzerinden de kayıt işlemlerini tamamlayabilir. Ancak e-Devlet üzerinden kayıt yapan öğrencilerin, sınavlara katılabilmesi için fotoğraflarını sınavdan önce halk eğitimi merkezine yükletmeleri zorunludur.

Kayıt tamamlandıktan sonra öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ders seçimlerini yapmalıdır. Ders seçimi yapılmayan öğrenciler, sınavlara katılamaz.

AÇIK ÖĞRETİME KİMLER BAŞVURABİLİR?

Açık Öğretim Lisesine başvuru yapabilecek öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre kabul edilir. Başvuru yapabilecek adaylar şunlardır:

Örgün liselerde okuma hakkını kaybeden öğrenciler,

Sınıf tekrarına kalan öğrenciler,

Ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu olup herhangi bir liseye yerleşmemiş olanlar,

sınıfta devamsızlık hakkını dolduran öğrenciler,

18 yaşını doldurmuş vatandaşlar,

18 yaşını doldurmamış öğrenciler, velileriyle birlikte halk eğitimi merkezlerine başvurarak kayıt yaptırabilir.

AÇIK ÖĞRETİM KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme ücreti 750 TL olarak belirlendi, değişiklik gösterebilmektedir. Ödemeler, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye hesabına yapılır ve şu yöntemlerle yatırılabilir:

Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank ATM'leri

Mobil bankacılık

İnternet bankacılığı

Ücret muafiyeti, belirli öğrenci gruplarına uygulanmaktadır. Engelli öğrenciler, şehit yakınları ve gazi yakınları, belgelerini sunarak ödeme yapmadan kayıt işlemlerini tamamlayabilir.

Kayıt yenileme işlemleri, "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" durumda olan öğrenciler için 8 Ocak – 2 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılabilir. Aktif durumda olan öğrenciler ise birinci dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt yenileyebilir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TAKVİMİ VE SONUÇLARI

Açık Öğretim Lisesi ikinci dönem sınavları, hem yüz yüze hem de e-Sınav olarak gerçekleştirilecektir.

Yüz yüze sınavlar: 14-15 Mart 2026

e-Sınavlar: 6 Mart – 13 Nisan 2026

e-Sınavlara katılmak isteyen öğrenciler, 7-26 Şubat 2026 tarihleri arasında randevu almak zorundadır. Randevu almayan öğrenciler sınava giremez.

Yurt dışında yaşayan öğrenciler, engelli bireyler ve 10 veya daha fazla dersi olan öğrenciler yüz yüze sınava katılacaktır. 9 veya daha az dersi olan öğrenciler ise e-Sınav seçeneğini kullanabilir. Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Sınav sonuçları, 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sonuçlarını, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilir. Sonuçlara itiraz etmek isteyen öğrenciler, açıklamanın ardından beş iş günü içinde halk eğitimi merkezlerine başvurarak dilekçe verebilir.

Diploma almaya hak kazanan öğrenciler, mezuniyet onayı sonrasında belgelerini halk eğitimi merkezlerinden alabilir. Ayrıca mezuniyet bilgileri, e-Devlet üzerinden görüntülenebilir.