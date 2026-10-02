Acı Dayı Cantık Salonu son dakika: Bursa Acı Dayı Cantık Salonu'nda at, eşek eti mi kullanılıyor? Bursa'da hangi restoranda at, eşek eti kullanılıyor?

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Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın gıda denetimleri kapsamında Bursa'daki Acı Dayı Cantık Salonu da gündeme geldi. Osmangazi'deki işletmeden 8 Haziran 2026'da alınan “Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)” numunesinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildiği duyuruldu. Bunun üzerine vatandaşlar “Acı Dayı Cantık Salonu'nda at ve eşek eti mi çıktı?” ve “ Bursa'da hangi restoranda at, eşek eti kullanılıyor?” sorularına yanıt arıyor.

ACI DAYI CANTIK SALONU'NDA AT, EŞEK ETİ Mİ KULLANILIYOR?

Bursa'da vatandaşların önünde kuyruklar oluşturduğu ünlü pidecinin çiğ cantık harcında tek tırnaklı (at, eşek) eti tespit edildi. Skandal, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı tağşiş listesiyle belgelendi.

BAKANLIK LİSTESİNDE YER ALDI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 30 Eylül 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesinde, Pideci Un Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Acı Dayı Cantık Salonu da yer aldı. Bakanlık müfettişlerinin işletmeden aldığı "Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)" isimli üründe yapılan laboratuvar analizleri sonucunda tek tırnaklı hayvan (at, eşek) eti tespit edildi.

NUMUNELER HAZİRAN AYINDA ALINDI

Resmi kayıtlara göre, denetim ekiplerinin söz konusu numuneyi 8 Haziran 2026 tarihinde işletmeden aldığı öğrenildi. Yapılan detaylı analizler sonucunda, tüketicilere dana eti olarak sunulan harcın içeriğinde sağlık standartlarına ve gıda mevzuatına aykırı et kullanıldığı kesinleşti.

TESCİLLİ LEZZETTE TAĞŞİŞ ŞOKU

Mekanın karıştığı skandal, Bursa’nın coğrafi işaretli ürünlerini de yeniden gündeme getirdi. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 1 Kasım 2021 tarihinde tescillenen Bursa Cantığı’nın hijyen ve üretim standartlarına uygunluğu hususunda bakanlık ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğü bildirildi.