Adıyaman'da 12 Kasım 2024 tarihinde hayatını kaybeden Abuzer Çektir, özellikle gayrimenkul yatırımları ve aile hayatıyla tanınan bir isimdi. 68 yaşında vefat eden Çektir'in ölümü, ailesi tarafından şüpheli bulunurken, özellikle kızı Mesude Çektir'in açıklamaları olayın medyada geniş yankı bulmasına neden oldu. Peki, Abuzer Çektir kimdir? Müge Anlı ile Tatlı Sert Abuzer Çektir'i kim, neden, nasıl öldürdü? Detaylar...

ABUZER ÇEKTİR KİMDİR?

Adıyaman'da 12 Kasım 2024 tarihinde hayatını kaybeden Abuzer Çektir, özellikle gayrimenkul yatırımları ve aile hayatıyla tanınıyordu. 68 yaşında hayatını kaybeden Çektir, 5 çocuk ve 10 torun sahibi bir aile babasıydı. Zengin gayrimenkul portföyü ile dikkat çeken Çektir, yerel toplumda tanınan ve saygı gören bir isim olarak biliniyordu.

Hayatı boyunca aile ilişkilerine büyük önem veren Abuzer Çektir'in ölümü, ailesi tarafından şüpheli bulundu ve özellikle son günlerde yaşanan aile içi gerilimler olayın kamuoyunda geniş yankı bulmasına sebep oldu.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT OLAYI NEDİR?

Abuzer Çektir'in ölümü, medyada geniş yankı uyandırırken, olay Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme taşındı. Kızı Mesude Çektir, programda babasının ölümünden üvey annesini sorumlu tuttuğunu açıkladı.

Programda Mesude Çektir'in şoke eden açıklamaları, izleyicileri derinden etkiledi. Çocuklarının iddiasına göre, Abuzer Çektir ölmeden önce, "Bu kadın beni zehirleyecek, elinden hiçbir şey yiyip içmek istemiyorum" diyerek eşine karşı duyduğu korkuyu dile getirmişti. Müge Anlı ve ekibi, olayın detaylarını araştırmaya başladı ve ailenin savcılığa başvurmasıyla soruşturma süreci hız kazandı.

ABUZER ÇEKTİR'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Abuzer Çektir'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Kızı Mesude Çektir, babasının ölümünü şüpheli bulduğunu ve üvey annesi Keziban Çektir'in bu olayda sorumlu olabileceğini savundu.

Henüz kesin bir adli tespit yapılmamış olmasına rağmen, aile içi iddialar kamuoyunda tartışma yaratıyor. Savcılık, ölümün doğal mı yoksa şüpheli mi olduğuna ilişkin detaylı inceleme başlattı. Bu süreçte, ölüm nedeni ve olayın arkasındaki olası faktörler araştırılıyor.

ABUZER ÇEKTİR NEDEN, NASIL ÖLDÜ?

68 yaşındaki Abuzer Çektir, 12 Kasım 2024'te Adıyaman'daki evinde yatağında ölü bulundu. Ölüm sebebi ilk aşamada net olarak açıklanmamakla birlikte, ailesi ölümün şüpheli olduğunu vurguladı.

Çocuklarının ifadelerine göre, ölümden önceki günlerde Abuzer Çektir, üvey annesinden korktuğunu dile getiriyordu. "Bu kadın beni zehirleyecek" sözleri, ölümün doğal mı yoksa dış etkenlerle mi gerçekleştiğine dair soru işaretlerini artırdı. Mesude Çektir, babasının ölümünden sonra savcılığa başvurarak, olayın titizlikle incelenmesini talep etti.

Adıyaman'daki yetkililer ve savcılık, ölümle ilgili detaylı adli tıp incelemesi başlattı ve olası şüpheli durumlar araştırılıyor. Bu süreç, kamuoyunda Abuzer Çektir'in ölümüyle ilgili merak ve tartışmaları artırdı.