A.B.İ. yeni bölüm CANLI izle! A.B.İ. 22. bölüm tek parça HD CANLI izleme linki var mı ATV?

"ATV'nin dev prodüksiyonlu yeni dizisi A.B.İ. yeni bölümüyle ekran yolculuğuna devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun 'Doğan', Afra Saraçoğlu’nun 'Çağla' karakterine hayat verdiği dizi, ilk dakikalarından itibaren izleyicileri ekran başına kilitledi. İnternet üzerinden A.B.İ. 22. bölüm tek parça HD izle seçeneğini arayanlar ve ATV canlı yayın linki üzerinden diziyi takip etmek isteyenler için işte tüm detaylar... A.B.İ. son bölüm izle ekranı ve ilk bölüme dair merak edilenler haberimizde."

A.B.İ 22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Saruhan'ın evlilik teklifini kabul eden Leyla'nın bu kararının ardında başka bir neden olduğundan emin olan Doğan, gerçeği öğrenmek için harekete geçer. Leyla ise Saruhan'ın yanında kalabilmek için ödediği bedeller ağırlaşırken Doğan'a karşı hislerini gizlemekte zorlanır. Saruhan, limanda kendisine karşı yapılan beklenmedik hamlenin ardından düşmanının peşine düşerken önemli bir sevkiyatın hazırlıklarına başlar. Saruhan'ın gerçek yüzünü görmeye başlayan Sinan ise ailesinin kaybettiklerini geri almak için mücadele etmeye kararlıdır. Doğan'ın "Murat" kimliğiyle Rüya'ya yaklaşması Leyla'nın kıskançlığını körüklerken, Doğan bir yandan Leyla'yı Saruhan'a bağlayan sırrın peşine düşer, diğer yandan Saruhan'ın büyük sevkiyatını bozmak için tehlikeli bir oyun kurar.