A.B.İ. neden yok, A.B.İ. neden yayınlanmadı, günü mü değişti, kanalı mı değişti, yayından mı kalktı, final mi yaptı, maçtan sonra yayınlanacak mı?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan A.B.İ. dizisinin akıbeti merak konusu oldu. “A.B.İ. neden yok?”, “Yeni bölüm neden yayınlanmadı?” soruları dizinin takipçileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Yayın akışında yer almaması sonrası izleyiciler, dizinin gün değiştirip değiştirmediğini, farklı bir kanala geçip geçmediğini ya da final yapıp yapmadığını sorguluyor. Özellikle maç yayını nedeniyle yaşanan olası gecikme ihtimali de gündemdeki yerini koruyor.
ABİ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?
ATV ekranlarının dikkat çeken yapımlarından A.B.İ dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak. Dizinin sıkı takipçileri yayın akışında değişiklik yaşanmasının ardından “A.B.İ neden yok?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Kanal akışında yapılan düzenlemeye göre dizinin yeni bölümü yerine futbol maçı yayınlanacak.
MAÇ YAYINI NEDENİYLE ERTELEME KARARI
A.B.İ dizisinin bu akşam yayınlanmama nedeni ise futbol karşılaşması oldu. ATV’de yayınlanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde oynanacak Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçı nedeniyle dizinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Bu süreçte dizinin 13. bölümü tekrar olarak izleyiciyle buluşacak.
ATV 21 NİSAN 2026 YAYIN AKIŞI
Günün yayın planına bakıldığında akşam saatlerinde futbol yayınının ön plana çıktığı görülüyor. Saat 20.30’da başlayacak kritik karşılaşma nedeniyle dizilerin saatlerinde değişikliğe gidildi. A.B.İ dizisinin tekrar bölümü ise gece saatlerinde ekranlarda olacak.
ABİ 14. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler için ilk bilgiler de geldi. A.B.İ dizisinin 14. yeni bölümünün 28 Nisan 2026 Salı akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Net tarih açıklandığında detayların netleşmesi bekleniyor.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Dizinin son bölümünde heyecan dozu oldukça yüksekti. Ağır yaralanan Doğan’ın gözlerini açmasıyla birlikte aile içindeki dengeler tamamen değişirken, Melek’in zorla evlendirilmesinin ardındaki sırlar bir bir ortaya çıkmaya başladı. Doğan’ın kardeşini korumak için aldığı radikal kararlar hikâyeye damga vururken, Tahir’in hamleleri ve adliyede yaşanan gelişmeler tüm dengeleri altüst etti. Yeni bölümde yaşanacaklar ise şimdiden büyük merak konusu.
21 Nisan 2026 ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Konyaspor - Fenerbahçe
22:40 A.B.İ. (13. Bölüm)
02:00 Ateş Kuşları
05:00 Bir Küçük Gün Işığı
