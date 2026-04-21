A.B.İ. neden yok, A.B.İ. neden yayınlanmadı, günü mü değişti, kanalı mı değişti, yayından mı kalktı, final mi yaptı, maçtan sonra yayınlanacak mı?

Son bölümüyle dikkat çeken A.B.İ. dizisinin ATV yayın akışında görünmemesi kafa karışıklığı yarattı. Dizinin hayranları “A.B.İ. yayından kaldırıldı mı, final mi yaptı yoksa maç sonrası mı yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Kanal yönetiminden resmi bir açıklama gelip gelmediği ve dizinin yeni yayın günüyle ilgili detaylar ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

ABİ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

ATV ekranlarının dikkat çeken yapımlarından A.B.İ dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak. Dizinin sıkı takipçileri yayın akışında değişiklik yaşanmasının ardından “A.B.İ neden yok?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Kanal akışında yapılan düzenlemeye göre dizinin yeni bölümü yerine futbol maçı yayınlanacak.