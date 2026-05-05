A.B.İ neden yok, 5 Mayıs Salı bu akşam A.B.İ yeni bölüm yok mu, A.B.İ yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, BJK Konya maçından sonra yayınlanacak mı?
A.B.İ dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 5 Mayıs Salı günü yayın akışında yaşanan değişiklik sonrası “A.B.İ neden yok?” sorusu gündeme gelirken, dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Özellikle Beşiktaş–Konyaspor maçının yayın akışını etkilemesiyle birlikte dizinin durumu daha da çok konuşulmaya başlandı.
ATV yayın akışında yapılan düzenleme nedeniyle A.B.İ dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmedi. Aynı akşam Beşiktaş–Konyaspor karşılaşmasının yayınlanması, dizinin saatinde değişikliğe yol açtı. Bu nedenle izleyiciler, “A.B.İ yeni bölüm maçtan sonra mı yayınlanacak?” sorusuna yanıt ararken, dizinin yeni bölümünün ertelendiği ve farklı bir tarihte ekrana geleceği bilgisi öne çıkıyor.
A.B.İ DİZİSİ NEDEN BU AKŞAM YOK?
Salı akşamlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından A.B.İ dizisi, bu hafta yayın akışında yer almıyor. Dizinin yeni bölümünün ekrana gelmemesinin nedeni olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının canlı yayınlanması gösterildi. Bu nedenle sevilen yapım, zorunlu bir yayın arası vererek izleyicisini bir süre ekranlardan uzak bırakmış oldu.
A.B.İ YENİ BÖLÜM BU HAFTA YAYINLANMAYACAK MI?
A.B.İ dizisinin 15. bölümü bu hafta ATV yayın akışında bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümüyle ekrana gelen dizi, bu kez futbol karşılaşması nedeniyle programdan çıkarıldı. ATV’nin resmi yayın planında da A.B.İ’nin yeni bölümüne yer verilmemesi, izleyicilerde “bu hafta yok mu?” sorusunu gündeme getirdi.
A.B.İ FİNAL Mİ YAPIYOR?
Dizinin yayın akışında geçici olarak yer almaması, sosyal medyada “A.B.İ final mi yapıyor?” iddialarını beraberinde getirdi. Ancak yapım ekibi ve kanal tarafından yapılan değerlendirmelerde, dizinin yüksek izlenme oranları nedeniyle final yapmasının söz konusu olmadığı ifade ediliyor. Yapımın planlandığı şekilde yeni sezonda da devam edeceği belirtiliyor.
A.B.İ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Heyecanla beklenen A.B.İ yeni bölümü için tarih netleşti. Dizinin 15. bölümü, 12 Mayıs 2026 Salı günü saat 20.00’de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Maç yayını nedeniyle verilen bu kısa aranın ardından dizinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.
