A.B.İ neden yok, 5 Mayıs Salı bu akşam A.B.İ yeni bölüm yok mu, A.B.İ yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, BJK Konya maçından sonra yayınlanacak mı?

ATV yayın akışında yapılan düzenleme nedeniyle A.B.İ dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmedi. Aynı akşam Beşiktaş–Konyaspor karşılaşmasının yayınlanması, dizinin saatinde değişikliğe yol açtı. Bu nedenle izleyiciler, “A.B.İ yeni bölüm maçtan sonra mı yayınlanacak?” sorusuna yanıt ararken, dizinin yeni bölümünün ertelendiği ve farklı bir tarihte ekrana geleceği bilgisi öne çıkıyor.

A.B.İ DİZİSİ NEDEN BU AKŞAM YOK?

Salı akşamlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından A.B.İ dizisi, bu hafta yayın akışında yer almıyor. Dizinin yeni bölümünün ekrana gelmemesinin nedeni olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının canlı yayınlanması gösterildi. Bu nedenle sevilen yapım, zorunlu bir yayın arası vererek izleyicisini bir süre ekranlardan uzak bırakmış oldu.