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Ekranların sevilen yapımlarından A.B.İ. dizisiyle ilgili final iddiaları gündeme geldi. Diziyi yakından takip eden izleyiciler, “A.B.İ. final mi yapıyor, A.B.İ. bitiyor mu?” sorularına yanıt ararken, A.B.İ. dizisinin neden final yapacağına ilişkin gelişmeler de merak konusu oldu.

A.B.İ. FİNAL Mİ YAPIYOR? A.B.İ. DİZİSİ BİTİYOR MU, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan A.B.İ. dizisiyle ilgili final kararı gündeme geldi. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’i 11 yıl aradan sonra yeniden aynı projede buluşturan yapımın, ikinci sezonunda ekran macerasını noktalayacağı belirtildi. Peki, A.B.İ. final mi yapıyor, A.B.İ. bitiyor mu? A.B.İ. dizisi neden final yapıyor? İşte diziyle ilgili merak edilen son gelişmeler...

A.B.İ. DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

Yeni yayın döneminin dikkat çeken yapımlarından A.B.İ. için final kararı geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre OGM Pictures imzalı dizi, ikinci sezonunun 5. bölümünde izleyiciye veda edecek.

Böylece dizinin yeni sezonu uzun süre devam etmeden sona erecek. Final kararının açıklanması, özellikle başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel gibi iki önemli oyuncunun yer aldığı yapım açısından dikkat çekti.

A.B.İ. NEDEN FİNAL YAPIYOR?

A.B.İ.'nin final kararının arkasındaki temel neden olarak düşük reyting sonuçları gösterildi. Dizinin 22 Eylül akşamında açıklanan reyting sonuçlarının ardından ekran macerasının sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Ancak final kararına ilişkin ATV veya yapım şirketi tarafından şu ana kadar ayrıca resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle dizinin final gerekçesine ilişkin bilgiler, basında yer alan haberlerle sınırlı bulunuyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU VE BERGÜZAR KOREL 11 YIL SONRA BULUŞTU

A.B.İ. dizisinin en çok dikkat çeken yönlerinden biri Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'in yıllar sonra yeniden aynı projede rol alması oldu. İki oyuncu daha önce Karadayı dizisinde başrolleri paylaşmıştı.

A.B.İ.'de yeniden bir araya gelen ikiliden Kenan İmirzalıoğlu Doğan karakterini canlandırırken, Bergüzar Korel ise Doğan'ın geçmişinden gelen Leyla karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Oyuncuların 11 yıl aradan sonra aynı yapımda buluşması, dizinin tanıtım sürecinde de öne çıkan detaylardan biri olmuştu.

A.B.İ. YERİNE HAMAL DİZİSİ Mİ GELECEK?

A.B.İ.'nin yayın akışından çıkmasının ardından ATV ekranlarında oluşacak boşluğun yeni bir diziyle doldurulması bekleniyor. İddialara göre bu zaman diliminde Oktay Kaynarca, Caner Cindoruk ve Fahriye Evcen'in başrollerini paylaşacağı Hamal dizisinin ekrana gelmesi planlanıyor.

Bu değişikliğin yayın takviminin kesinleşmesinin ardından netlik kazanması bekleniyor.