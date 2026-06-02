A.B.İ dizisi final mi yapacak, A.B.İ bitiyor mu?

A.B.İ dizisi hakkında çıkan final iddiaları, yapımın izleyicilerini endişelendirdi. Ekranların dikkat çeken yapımları arasında yer alan dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak edilirken, "A.B.İ final yapacak mı, bitiyor mu?" soruları da gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. İşte diziyle ilgili son gelişmeler ve merak edilen detaylar.

A.B.İ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR? AFRA SARAÇOĞLU DİZİYE VEDA EDİYOR

ATV ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan A.B.İ dizisinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizide yaşanan ayrılık kararı, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Özellikle Afra Saraçoğlu'nun projeye veda edeceğinin ortaya çıkması, dizinin geleceğiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

AFRA SARAÇOĞLU A.B.İ DİZİSİNDEN AYRILIYOR

Dizide Avukat Çağla karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun veda sahnelerinin çekildiği öğrenildi. Başarılı oyuncunun ayrılığı sonrasında Çağla karakterinin hikâyesinin nasıl sona ereceği ise şimdiden dizinin takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı.

Ayrılık kararının ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapılırken, izleyiciler karakterin diziden nasıl çıkacağını öğrenmek için yeni bölümü bekliyor.

A.B.İ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Diziyle ilgili ortaya çıkan gelişmeler sonrası birçok izleyici yapımın tamamen ekranlara veda edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Ancak gelen bilgilere göre A.B.İ dizisi final yapmıyor. Yapımın sezon finali yaparak yayın hayatına ara vereceği belirtiliyor.

Bu nedenle dizinin tamamen sona ereceği yönündeki iddialar yerine, yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü ve hikâyenin devam edeceği konuşuluyor.

SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkan A.B.İ dizisinin 17. bölümle sezon finali yapacağı öğrenildi. Dizinin sezon arasına girmeden önce yayınlanacak son bölümünün 9 Haziran Salı günü ekranlarda olması bekleniyor.

Sezon finali kararının öne çekilmesi ise dizi takipçileri arasında dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

DOĞAN KARAKTERİNİ YENİ DÖNEM BEKLİYOR

Dizinin hikâyesinde önemli kırılmalar yaşanırken, Doğan karakterinin yeni sezonda çok daha sert ve karanlık bir süreçten geçeceği iddia ediliyor. Önce babasını ardından da Çağla'yı kaybeden karakterin yaşayacağı değişimin, yeni sezonun ana hikâyesini şekillendireceği belirtiliyor.

YENİ PARTNER İDDİASI GÜNDEMDE

Afra Saraçoğlu'nun ayrılığı sonrasında yapım ekibinin yeni sezon için çalışmalarını sürdürdüğü öne sürülüyor. Kulislerde dolaşan iddialara göre, Doğan karakterini canlandıran Kenan İmirzalıoğlu için yeni bir partner arayışı başlatıldı.