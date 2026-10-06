A.B.İ. dizisi bitti mi, final mi yaptı, A.B.İ. kaçıncı bölümde final yapıyor?

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A.b.i. dizisine ilişkin final iddiaları, sosyal medyada ve arama motorlarında gündemin üst sıralarına yerleşti. Dizinin sadık izleyicileri, "A.b.i. neden final yapıyor, final bölümü ne zaman yayınlanacak, dizi yeni sezonda devam edecek mi?" sorularına yanıt arıyor. A.b.i.'nin final kararı, final bölümünün yayın tarihi ve dizinin geleceğine dair ayrıntılar haberimizde.

A.B.İ. FİNAL Mİ YAPIYOR?

ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisinin final yapacağına ilişkin iddialar, dizinin hayranlarını üzdü. Magazin muhabiri Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin ikinci sezonunun 5. bölümüyle ekranlara veda etmesi kararlaştırıldı. Bu bilgiye göre A.B.İ.'nin final bölümü, bu akşam yayınlanacak 23. bölüm olacak.