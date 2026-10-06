A.B.İ. dizisi bitti mi, final mi yaptı, A.B.İ. kaçıncı bölümde final yapıyor?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A.B.İ. dizisi bitti mi, final mi yapıyor? Ekranların iddialı yapımları arasında yer alan A.B.İ.'nin final yapacağına ilişkin haberler, dizinin hayranlarını üzdü. Sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin ekran macerasının sona erip ermeyeceği merak konusu oldu. Peki A.B.İ. final mi yaptı, dizi kaçıncı bölümde ekranlara veda edecek? İşte merak edilen tüm detaylar...
A.b.i. dizisine ilişkin final iddiaları, sosyal medyada ve arama motorlarında gündemin üst sıralarına yerleşti. Dizinin sadık izleyicileri, "A.b.i. neden final yapıyor, final bölümü ne zaman yayınlanacak, dizi yeni sezonda devam edecek mi?" sorularına yanıt arıyor. A.b.i.'nin final kararı, final bölümünün yayın tarihi ve dizinin geleceğine dair ayrıntılar haberimizde.
A.B.İ. FİNAL Mİ YAPIYOR?
ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisinin final yapacağına ilişkin iddialar, dizinin hayranlarını üzdü. Magazin muhabiri Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin ikinci sezonunun 5. bölümüyle ekranlara veda etmesi kararlaştırıldı. Bu bilgiye göre A.B.İ.'nin final bölümü, bu akşam yayınlanacak 23. bölüm olacak.
A.B.İ. KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR?
A.B.İ.'nin ilk sezonu 18 bölüm sürdü. Bu nedenle ikinci sezonun 5. bölümü, dizinin genel bölüm sıralamasında 23. bölüme karşılık geliyor. Bu hesaba göre dizinin final bölümünün 23. bölüm olması bekleniyor.
A.B.İ. FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
A.B.İ.'nin 23. bölümünün bugün, 6 Ekim 2026 Salı günü saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanması planlanıyor. ATV, 5 ve 6 Ekim tarihlerinde 23. bölümün fragmanlarını yayınlayarak bölümün yayın saatini duyurdu.
KANALDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?
ATV'nin resmi dizi sayfasında 23. bölüm için şu ana kadar "final" ibaresi yer almadı. Kanal tarafından "final bölümü" başlığıyla yapılmış resmi bir açıklama da bulunmuyor. Ancak mevcut bilgiler, bu akşam yayınlanacak 23. bölümün dizinin son bölümü olacağı beklentisini güçlendiriyor.
A.B.İ. NEDEN FİNAL YAPIYOR?
A.B.İ. için alınan final kararının reyting sonuçlarıyla bağlantılı olduğu aktarılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre karar, bir önceki gün açıklanan reyting sonuçlarının ardından alındı. Rekabetin yoğun olduğu yayın gününde beklenen izlenme oranlarına ulaşamayan yapımın, ikinci sezonunun başında ekranlara veda etmesi gündeme geldi.
İZLEYİCİLER FİNALİ BEKLİYOR
Final iddialarının ardından dizinin hayranları, hikâyenin nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyor. Sosyal medyada final kararına tepki gösteren izleyiciler, dizinin karakterlerinin akıbetini ve hikâyenin nasıl bağlanacağını bu akşam yayınlanacak bölümde görecek.
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