Haberler

A.B.İ. bu akşam var mı, A.B.İ. 14. bölüm yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?

A.B.İ. bu akşam var mı, A.B.İ. 14. bölüm yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Televizyon izleyicilerinin yakından takip ettiği A.B.İ. programının yayın akışı merak konusu oldu. “A.B.İ. bu akşam var mı?” ve “A.B.İ. yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?” soruları, özellikle programın sıkı takipçileri tarafından arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen A.B.İ. için yeni bölüm beklentisi sürerken, programın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı gündemde yer alıyor. Yayın akışında değişiklik olup olmadığı ve yeni bölüm tarihiyle ilgili detaylar, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

A.B.İ. YENİ BÖLÜM BU HAFTA VAR MI?

ATV ekranlarında her salı akşamı izleyiciyle buluşan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen A.B.İ. dizisiyle ilgili yeni gelişmeler merak ediliyor. Dizinin 14. bölümünü yayın akışında göremeyen izleyiciler, “A.B.İ. bu hafta neden yok?” ve “Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.

Sevilen dizinin yeni bölümü bu hafta ATV yayın akışında yer almadı. Geçtiğimiz hafta salı günü saat 20.00’de ekranlara gelen son bölümün ardından, izleyiciler yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyordu. Ancak yapılan güncel yayın planlamasına göre A.B.İ.’nin 14. bölümü bu akşam izleyiciyle buluşmayacak.

A.B.İ. NEDEN YOK?

Dizinin bu hafta ekranlara gelmemesinin nedeni ise yayın akışındaki özel değişiklik oldu. ATV’de bu hafta Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının yer alması nedeniyle A.B.İ. dizisinin yeni bölümü yayınlanmadı.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

A.B.İ. dizisinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yeniden kendi günü ve saati olan salı akşamı saat 20.00’de izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Dizinin sıkı takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri şimdiden merakla bekliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

