A.B.İ. 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

"ATV’nin bu sezona damga vuran dev bütçeli projesi A.B.İ., izleyiciyi ekran başına kilitleyen sahneleriyle yayın hayatına devam ediyor. Usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun 'Doğan', genç yıldız Afra Saraçoğlu’nun ise 'Çağla' rolüyle sergilediği performans, izleyiciden tam not aldı. İlk bölümün hemen ardından dizinin tutkunları, 'A.B.İ. gelecek hafta neler olacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Merakla beklenen A.B.İ. 17. bölüm fragmanı izle videoları ve son gelişmelere dair tüm detaylar netleşiyor."

A.B.İ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.

A.B.İ DİZİSİ 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?,

A.B.İ dizisi 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

A.B.İ DİZİSİ KONUSU NE?

A.B.İ.'nin merkezinde, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan'ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor. Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu üstlenerek merak uyandıran bir uyum sergiliyor.

A.B.İ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir Hancıoğlu'nun ölümüyle birlikte Hancıoğlu ailesinde yıllardır bastırılan sırlar birer birer gün yüzüne çıkmaya başlar. Cenazede ortaya çıkan tehdit dolu mezar taşları, Doğan'ı yalnızca yasla değil, ailesini hedef alan görünmez bir düşmanla da yüz yüze bırakır. Şimşek'in gölgesi giderek büyürken, Doğan artık eski yöntemlerin işe yaramadığını fark eder ve ailesini korumak için bambaşka bir yola girer. Öte yandan Çağla, geçmişin karanlık düğümlerini çözmeye çalışırken Melek'le ilgili sarsıcı bir gerçeğe ulaşır. Bu gerçekle birlikte Hancıoğlu ailesinin yıllardır sakladığı sırlar geri dönülmez biçimde çatlamaya başlar. Doğan ise bir yandan yeraltı dünyasının tehlikeli isimleriyle karşı karşıya gelirken, diğer yandan ailesinin kaderini değiştirecek büyük bir yüzleşmenin fitilini ateşler. Aile içindeki dengeler altüst olurken, herkes kendini geçmişin günahlarıyla, saklanan gerçeklerle ve yaklaşan büyük hesaplaşmayla karşı karşıya bulur.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahir'in ölümünün ardından Hancıoğlu ailesinde taşlar yerinden oynar. Doğan, yıllardır en yakınındaki insanın aslında Şimşek olduğunu öğrenince büyük bir yıkım yaşarken; Çağla'nın Şimşek'in yanında yer alması aralarındaki savaşı daha da derinleştirir. Tahir'in bıraktığı sırlar birer birer ortaya çıkarken aile içinde dengeler değişmeye başlar. Melek, Mahinur ve Saadet arasında duygusal gerilim büyürken, geçmişten gelen gerçekler herkesin hayatını geri dönülmez şekilde etkiler. Öte yandan Doğan ve Şimşek arasındaki hesaplaşma artık geri dönüşü olmayan bir noktaya gelir. Doğan, her şeyi bitirecek yüzleşme için büyük bir risk alırken; Şimşek en ağır darbeyi vurmak için harekete geçer. Finalde patlayan silahlar yalnızca bir hayatı değil, herkesin kaderini değiştirecektir.