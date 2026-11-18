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16 yaşındaki Arjantinli futbolcu Abel Nunez hayatını kaybetti. Buenos Aires eyaletinde Futbol Club Ezeiza forması giyen genç oyuncu, altyapı maçında aldığı şiddetli kafa darbesinin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Nunez, Pazar günü kurtarılamadı. Acı haber, kulübü Futbol Club Ezeiza ve Arjantin Futbol Federasyonu'na bağlı futsal ekibi Nueva Estrella tarafından doğrulandı. Nueva Estrella, genç oyuncunun vefatı nedeniyle Pazartesi gününe kadar tüm sportif faaliyetlerini durdurdu. İşte Abel Nunez'in ölümü, yaşanan olay ve genç futbolcu hakkında bilinen tüm detaylar.

ABEL NUNEZ ÖLDÜ MÜ?

Evet, Abel Nunez hayatını kaybetti. 16 yaşındaki genç futbolcu, altyapı maçında aldığı şiddetli kafa darbesinin ardından ameliyata alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Pazar günü yaşamını yitirdi.

ABEL NUNEZ KİMDİR?

Abel Nunez, Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde futbol oynayan 16 yaşındaki genç bir futbolcuydu. Altyapı düzeyinde forma giyen Nunez, aynı zamanda Arjantin Futbol Federasyonu'na bağlı futsal kulübü Nueva Estrella ile de bağlantılıydı.

ABEL NUNEZ HANGİ TAKIMDA OYNUYORDU?

Abel Nunez, Buenos Aires eyaletinde Futbol Club Ezeiza forması giyiyordu. Genç oyuncu, hayatını kaybetmesine yol açan sakatlığı da Ezeiza formasıyla çıktığı altyapı maçında yaşadı.

ABEL NUNEZ NEDEN ÖLDÜ?

Abel Nunez, altyapı maçı sırasında yaşanan talihsiz bir pozisyonda şiddetli bir kafa darbesi aldı. Ağır yaralanan genç futbolcu acil müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Kulübü ilk saatlerde durumun ciddiyetini paylaşarak Nunez'in sağlığına kavuşması için dua çağrısında bulundu. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç oyuncu kurtarılamadı.

KULÜBÜNDEN DUYGUSAL VEDA

Futbol Club Ezeiza, acı haberi "kulübün bugüne dek ilettiği en zor haber" sözleriyle duyurdu. Kulüp yönetimi, yayımladığı taziye mesajında ailenin yaşadığı büyük acı karşısında futbolun tamamen ikinci planda kaldığını vurguladı.

NUEVA ESTRELLA FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Arjantin Futbol Federasyonu'na bağlı futsal ekibi Nueva Estrella da Abel Nunez'in vefatının ardından Pazartesi gününe kadar tüm sportif programını durdurma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada "Bugün sonuçlar değil, acı birleştirir" denilerek Nunez'in ailesine ve sevenlerine dayanışma çağrısı yapıldı.

İSPANYA'DAKİ ACI KAYBI HATIRLATTI

Abel Nunez'in ölümü, kısa süre önce İspanya'da yaşanan bir başka acı kaybı da yeniden hatırlattı. İspanya'da Tenerife forması giyen Jesus De Miguel, sahada geçirdiği talihsiz kazada aldığı darbenin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmişti.