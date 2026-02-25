Türk ilahi müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Abdurrahman Önül, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da geniş bir dinleyici kitlesine sahip, deneyimli bir sanatçıdır. Özellikle "Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah" ilahisi ile manevi müzik dünyasında unutulmaz bir iz bırakmıştır. Peki, Abdurrahman Önül kimdir? 'Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah' ilahisinin bestecisi Abdurrahman Önül kaç yaşında, nereli? Detaylar...

KÂBE'DE HACILAR HÛ DER ALLAH İLAHİSİNİN BESTECİSİ ABDURRAHMAN ÖNÜL KİMDİR?

Abdurrahman Önül, Türk ilahi müziğinin en önemli isimlerinden biri olarak tanınmaktadır. İstanbul Fatih İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra müzik alanında kendini geliştirmeye devam eden Önül, birçok özel kurstan müzik eğitimi almış ve farklı müzik enstrümanlarını çalmayı öğrenmiştir.

1990 yılında "Yalvar Allah'a" isimli ilahi albümü ile müzik piyasasına giriş yapan Önül, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesi kazanmıştır. Özellikle "Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah" ilahisi, onun en çok bilinen ve manevi anlam açısından derinlik taşıyan eserlerinden biridir. Türkiye'de ve Avrupa'da yaklaşık 30 albümü bulunan sanatçı, uzun yıllardır en çok albümü satan ilahi sanatçısı unvanını korumaktadır.

Abdurrahman Önül'ün eserleri, sadece müzik olarak değil, manevi içerikleriyle de dinleyenleri derinden etkilemektedir. Radyo ve televizyonlarda gerçekleştirdiği programlar ile de halkla güçlü bir bağ kurmuş ve ilahi sanatının yayılmasına katkı sağlamıştır.

ABDURRAHMAN ÖNÜL KAÇ YAŞINDA?

1 Aralık 1973 doğumlu olan Abdurrahman Önül, 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

ABDURRAHMAN ÖNÜL NERELİ?

Abdurrahman Önül, 1 Aralık 1973'te Bayburt'ta dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta başlayan müzik ilgisi ve eğitimi, Bayburt'taki köklü kültürel birikimin etkisiyle şekillenmiştir.

ABDURRAHMAN ÖNÜL'ÜN MÜZİK KARİYERİ VE ALBÜMLERİ

Abdurrahman Önül'ün müzik kariyeri, 1990 yılında piyasaya sürdüğü "Yalvar Allah'a" albümü ile başlamıştır. O tarihten itibaren toplamda 30'u aşkın albümü yayınlanmış ve ilahi severler tarafından ilgiyle takip edilmiştir. Öne çıkan bazı albümleri şunlardır:

Sevdim Onu

Ben de Geleyim

Söyle Dostum (2005)

Gül Yüzüne

Yusuf'un Öyküsü (2006)

Arafat (2007)

Son Peygamber (2008)

Bilali Habeşi (2008)

Kerbela (2006)

Hac Mevsimi (2013)

Medine Gülü (2009)

Dosta Doğru (2014)

Ağlama Zeynebim (2015)

HOŞGELDİN (2019)

Bu albümler, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yoğun ilgi görmüş, Önül'ü ilahi müziğinin öncü isimlerinden biri haline getirmiştir. Özellikle "Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah" ilahisi, manevi atmosferi ve derin anlamıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

ABDURRAHMAN ÖNÜL CELAL KARATÜRE DÜET

Sosyal medyada paylaştığı ilahilerle geniş kitlelere ulaşan Celal Karatüre, usta isim Abdurrahman Önül ile anlamlı bir düete imza atmıştır. Samimi bir ortamda kaydedilen performans, dinleyenlere huzur dolu anlar yaşatmıştır. Karatüre'nin genç ve içten yorumu ile Önül'ün tecrübeli sesi, eserde uyumlu bir ahenk oluşturmuştur.

İkili, ilahi severler tarafından "nesiller arası güzel bir köprü" olarak değerlendirilmiş ve kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görmüştür. Düet, hem Önül'ün eserlerini yeni nesillere taşımış hem de Celal Karatüre'nin sanatına manevi bir derinlik katmıştır.