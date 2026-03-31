Elazığlı tiyatro ve sinema oyuncusu Abdullah Şekeroğlu, sanat dünyasını derin bir üzüntüye boğan vefatıyla sevenlerini yasa boğdu. Peki, Abdullah Şekeroğlu kimdir, neden öldü? Abdullah Şekeroğlu kaç yaşındaydı? Detaylar...

ABDULLAH ŞEKEROĞLU KİMDİR?

Elazığ’ın yetiştirdiği değerli tiyatro ve sinema oyuncusu Abdullah Şekeroğlu, 1960 yılında Elazığ’da doğdu. Sanat hayatına Elazığ’da tiyatro gösterilerini yöneterek ve sahnede oyunculuk yaparak başlayan Şekeroğlu, kısa sürede bölgesel ve ulusal sanat camiasında tanınan bir isim haline geldi.

Uzun yıllar boyunca yerel televizyon ve radyolarda programlar yapan sanatçı, özellikle Elazığ yöresine ait tiplemeleri ve şivesiyle büyük beğeni topladı. 1980’li yıllarda radyo dinleyicilerini ekran başına toplayan Hafize Ana tiplemesi, onun en bilinen çalışmaları arasında yer alıyor.

Tiyatro sahnelerinde bugüne kadar yaklaşık 200 farklı oyunda çeşitli karakterleri başarıyla canlandıran Abdullah Şekeroğlu, sanatı ve kültürel mirası yaşatma konusundaki kararlılığı ile tanındı. Ferdi Sanat Ödülü’nün sahibi olarak da TİSAV tarafından onurlandırılan Şekeroğlu, aynı zamanda sinema projelerinde de önemli katkılarda bulundu.

Başarılı oyuncu, “Çok mu Komik?”, “Ateşin Düştüğü Yer”, “Elif”, “Matrakcı Nasuh”, “Diriliş Ertuğrul”, “Şevkat Yerimdar” ve “Zohak” gibi projelerde rol alırken, 2010 yapımı “Çok mu Komik?” isimli filmin senaristliğini üstlenerek yaratıcı yönünü de ortaya koydu. Günümüzde ise İstanbul’da yaşamını sürdüren Şekeroğlu, çekimleri Elazığ’da gerçekleşen “Andaç Elimi Tutar Mısın” sinema filminin senaristliğini üstlendi.

ABDULLAH ŞEKEROĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Sanat camiasını yasa boğan Abdullah Şekeroğlu’nun vefatı, özellikle Elazığ başta olmak üzere Türkiye genelinde büyük üzüntü yarattı. Ölüm nedeni hakkında resmi açıklama yapılmazken, sanatçının ardında bıraktığı eserler ve tiyatroya kazandırdığı tiplemeler, sevenlerinin ve meslektaşlarının hafızasında yaşamaya devam ediyor.

Merhum sanatçı için 1 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da Nurettin Ardıçoğlu Devlet Tiyatro Salonu’nda bir anma töreni düzenlenecek. Bu tören, hem sanatçının kariyerini onurlandırmak hem de sevenlerinin son görevlerini yerine getirebilmesi için organize edildi.

Törenin ardından cenaze, İzzetpaşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulukent Mezarlığı’na defnedilecek. Ailesi, taziyeleri Bölge Camii Taziye Evi’nde kabul edecek.

ABDULLAH ŞEKEROĞLU KAÇ YAŞINDAYDI?

Elazığlı tiyatro ve sinema oyuncusu Abdullah Şekeroğlu, 1960 yılında doğmuş olup, 2026 yılında hayatını kaybetti. Bu bilgilere göre merhum 66 yaşındaydı.

CENAZE PROGRAMI VE TÖREN DETAYLARI

Tören Yeri: Nurettin Ardıçoğlu Devlet Tiyatro Salonu

Tarih ve Saat: 1 Nisan 2026, Çarşamba, 10.00

Cenaze Namazı: İzzetpaşa Camii, öğle namazına müteakip

Defin Yeri: Ulukent Mezarlığı

Taziye: Bölge Camii Taziye Evi

Sanat dünyasında iz bırakan Abdullah Şekeroğlu, ardında yalnızca eserleri değil, aynı zamanda kültürel mirası ve sahne sevgisi ile unutulmaz bir miras bıraktı.