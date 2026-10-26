Abdullah Acar kimdir? Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı hayatını kaybetti

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Fenerbahçe'nin eski asbaşkanlarından, Acar Holding'in kurucusu iş insanı Abdullah Acar hayatını kaybetti. Ölüm haberini 26 Ekim 2026'da Fenerbahçe Spor Kulübü duyurdu.

Acar bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Ölüm nedeni açıklanmadı. Haber, Fenerbahçe'nin aynı akşam RAMS Park'ta Galatasaray'la oynayacağı derbiden birkaç saat önce geldi.

ABDULLAH ACAR CENAZESİ NE ZAMAN?

Abdullah Acar'ın cenazesi 26 Ekim 2026 pazartesi günü, ikindi namazının ardından İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden kaldırıldı.

ABDULLAH ACAR KİMDİR?

Abdullah Acar, Acar Holding'in kurucusu olan iş insanı ve Fenerbahçe'nin eski asbaşkanıydı. Ticarete Bursa'da başladı, sonra İstanbul'a geçti; gıda toptancılığıyla başlayan işini faktoring, inşaat, menkul değerler ve turizme kadar genişletti.

Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeliği ve asbaşkanlık yaptı. Kulübün Yüksek Divan Kurulu üyeleri arasındaydı.

ABDULLAH ACAR İŞ HAYATINA NASIL BAŞLADI?

Abdullah Acar iş hayatına 1950'de Bursa'da gıda toptancılığıyla başladı. Sekiz yıl sonra, 1958'de İstanbul'a taşındı ve burada yeni şirketler kurdu.

İstanbul yıllarında faktoring, inşaat, menkul değerler ve turizm sektörlerine girdi. Acar Holding'i de o kurdu.

ABDULLAH ACAR FENERBAHÇE'DE HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Abdullah Acar, Fenerbahçe yönetim kurulunda dört ayrı dönemde görev aldı: 1981-1982, 1982-1983, 1994 ve 1997-1998. Kulüpte asbaşkanlık da yaptı. Yönetim görevlerinin yanında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesiydi.