Abdülkerim ve Brown’un PFDK sevkleri ne zaman açıklanacak?

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İki futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilip edilmeyeceği ve hangi gerekçeyle sevk edileceği, maçın hakem ve temsilci raporlarının incelenmesinin ardından belli olacak. Sevk gerekçesine göre iki oyuncunun 3 ila 10 maç arasında men cezası alabileceği belirtiliyor. İşte derbi sonrası yaşanan kavgaya ve disiplin sürecine dair bilinenler.

PFDK SEVKLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, hafta sonu ve hafta başında oynanan Süper Lig maçlarına ilişkin PFDK sevklerini genellikle hafta içinde, maçların ardından birkaç gün içinde kamuoyuyla paylaşıyor. Derbinin pazartesi akşamı oynanmış olması nedeniyle Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown’a ilişkin sevklerin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Federasyonun sevkleri duyurmasının ardından PFDK’nın cezalara ilişkin kararını da kısa süre içinde açıklaması öngörülüyor.

ABDÜLKERİM VE BROWN KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

İki futbolcunun alacağı ceza, PFDK’ya hangi gerekçeyle sevk edileceklerine bağlı olarak değişecek. Basına yansıyan değerlendirmelere göre Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown’un “saldırı” gerekçesiyle sevk edilmeleri halinde 5 ila 10 maç, “kavga” gerekçesiyle sevk edilmeleri halinde ise 3 ila 5 maç arasında men cezası alması söz konusu olabilecek. Cezaların netleşmesinde hakem ve temsilci raporları ile disiplin kurulunun değerlendirmesi belirleyici olacak.

DERBİ SONRASI SAHA KARIŞTI

Hakemin son düdüğü çalmasının ardından ilk olarak Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaraylı Roland Sallai arasında tartışma çıktı. Kerem’in Sallai’nin üzerine yürümesiyle yükselen tansiyonu düşürmek için diğer futbolcular ve teknik ekipler araya girdi. Ancak gerginlik bununla sınırlı kalmadı; Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı arasındaki tartışma kısa sürede fiziksel bir kavgaya dönüştü. İki futbolcu birbirini yere düşürürken, diğer oyuncular ikiliyi ayırmaya çalıştı.

DÖRT OYUNCUYA KART

Yaşanan olayların ardından hakem, Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai’ye sarı kart gösterdi. Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı ise kırmızı kartla cezalandırıldı.

ABDÜLKERİM’DEN AÇIKLAMA

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, maçın ardından yaptığı kısa açıklamada, videoyu izleyenlerin kavgayı ilk kimin başlattığını göreceğini söyleyerek görüntülere dikkat çekti.

BROWN’DAN SERT TEPKİ

Fenerbahçeli Archie Brown ise kavganın ardından boynundaki izleri göstererek Abdülkerim Bardakcı’ya tepki gösterdi. İngiliz oyuncu, maç sonunda Abdülkerim’in takım arkadaşı Guendouzi’nin saçını tuttuğunu, kendisinin de Guendouzi’yi korumak için araya girdiğini öne sürdü. Brown, Galatasaraylı futbolcuları saç çekmek ve tırmalamakla suçladı.

CEZA HANGİ MAÇLARI KAPSAYACAK?

PFDK tarafından verilecek men cezaları yalnızca Trendyol Süper Lig maçlarında geçerli olacak. Bu nedenle Abdülkerim Bardakcı’nın Galatasaray’ın 3 Kasım’daki UEFA Şampiyonlar Ligi Stuttgart maçında, Archie Brown’un ise Fenerbahçe’nin 4 Kasım’daki Şampiyonlar Ligi Liverpool maçında forma giymesine engel bir durum bulunmuyor. Abdülkerim’in ise Galatasaray’ın 30 Ekim Cuma günü oynayacağı Konyaspor deplasmanında forma giyememesi bekleniyor.

GÖZLER HAKEM RAPORUNDA

Derbinin ardından yaşanan kavganın yankıları sürerken, iki futbolcunun birbirini yere düşürdüğü görüntülerin disiplin değerlendirmesinde nasıl ele alınacağı merak ediliyor. Hakem raporunun ardından yapılacak sevkler ve PFDK’nın vereceği karar, Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown’un kaç maç forma giyemeyeceğini ortaya koyacak.