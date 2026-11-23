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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde görüldüğü belirtilen dişi aslanla ilgili arama çalışmaları sürerken, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın bölgede çekilen fotoğrafı gündem oldu. Fotoğrafın ardından milli futbolcunun arama çalışmalarına katıldığı ve aslanın kendisine ait olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak Bardakcı'nın bölgede bulunma nedeni ve aslan beslediği iddiasına ilişkin ayrıntılar netlik kazandı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN ASLANI VAR MI?

Sarıyer'de görüldüğü belirtilen dişi aslanın Abdülkerim Bardakcı'ya ait olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Galatasaraylı futbolcunun aslan beslediği iddiasının da doğru olmadığı aktarıldı. Böylece milli futbolcunun kaybolan aslanın sahibi olduğu yönündeki söylentilerin asılsız olduğu ortaya çıktı.

SARIYER'DE KAÇAN ASLAN KİMİN?

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde görüldüğü ihbar edilen dişi aslanın sahibine ilişkin paylaşılan bilgilerde Abdülkerim Bardakcı'nın adı gündeme geldi. Ancak futbolcunun aslanın sahibi olmadığı ve aslan beslediği iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Kaybolan aslanın kime ait olduğuna ilişkin ise verilen bilgilerde kesinleşmiş bir isim bulunmuyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI ASLAN OLAYI NEDİR?

Sarıyer'de aslan arama çalışmalarının sürdüğü sırada Abdülkerim Bardakcı'nın bölgede çekilen fotoğrafı sosyal medyada dikkat çekti. Fotoğrafın paylaşılmasının ardından milli futbolcunun arama çalışmalarına katıldığı öne sürüldü. Ayrıca aslanın Bardakcı'ya ait olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.

Ancak futbolcunun bölgede bulunma nedeninin farklı olduğu öğrenildi. Aktarılan bilgilere göre arama çalışmalarının yürütüldüğü alan, Bardakcı'nın evine yakın bir noktada bulunuyor. Belediye başkanının ricası üzerine evinden çıkan futbolcunun fotoğrafı dün gece paylaşıldı.

Bardakcı'nın bölgede görüntülenmesi, arama çalışmalarına destek verdiği şeklinde yorumlansa da milli futbolcunun yürütülen çalışmalarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI ASLAN ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI MI?

Abdülkerim Bardakcı'nın Sarıyer'deki aslanı bulmak için yürütülen arama çalışmalarına katıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor. Futbolcunun bölgede bulunmasının, belediye başkanının ricası üzerine evinden çıkmasıyla ilgili olduğu aktarıldı. Bardakcı'nın arama faaliyetlerinde görev almadığı ve kaybolan aslanla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı belirtildi.

Sarıyer'de görüldüğü bildirilen dişi aslan için bölgede başlatılan arama çalışmaları ise devam ediyor.