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Abdülkerim Bardakçı Sporting Lizbon maçında yok mu, Abdülkerim Bardakçı sakat mı, cezalı mı?

Abdülkerim Bardakçı Sporting Lizbon maçında yok mu, Abdülkerim Bardakçı sakat mı, cezalı mı?
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Abdülkerim Bardakcı’nın Sporting Lizbon karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. “Abdülkerim Bardakçı Sporting Lizbon maçında yok mu, sakat mı, cezalı mı?” soruları maç öncesinde gündeme gelirken, tecrübeli savunmacının durumuyla ilgili son bilgiler yakından takip ediliyor. Güncel haberlerde Bardakcı’nın karşılaşma öncesinde ağrıları nedeniyle riske edilmemesinin gündemde olduğu aktarılıyor.

Galatasaray’ın Sporting Lizbon deplasmanında savunma hattında yaşanabilecek değişiklikler de merak konusu oldu. Abdülkerim Bardakcı’nın neden oynamadığı, sakatlığının bulunup bulunmadığı ve cezalı olup olmadığı araştırılırken, oyuncunun kamp kadrosunda yer aldığı ancak ağrıları nedeniyle maçta forma giymemesinin değerlendirildiği bildiriliyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SAKATLANDI MI?

Galatasaray’ın Sporting Lizbon maçı öncesinde Abdülkerim Bardakcı’nın durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. “ Abdülkerim Bardakcı sakat mı, Sporting Lizbon maçında oynayacak mı?” soruları gündemde yer alırken, teknik direktör Okan Buruk’tan milli oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SPORTİNG LİZBON MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı’nın herhangi bir sakatlığının bulunmadığını ve Sporting Lizbon karşılaşmasında forma giyebilecek durumda olduğunu belirtti. Buruk, oyuncunun sakat olduğu yönündeki haberlerin nereden çıktığını bilmediğini ifade ederek, “Abdülkerim'in sakat olduğu haberi nereden çıktı bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarı çıkıyor da bu nereden çıktı bilmiyorum. Abdülkerim'in herhangi bir sakatlığı yok. Oynayabilecek durumda. Buraya bizimle geldi” dedi. Böylece tecrübeli savunmacının Sporting Lizbon maçı öncesinde herhangi bir sakatlık sorunu yaşamadığı açıklığa kavuştu.

SPORTİNG GS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak.

Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.

Maç, Türkiye'de TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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