Abdülkerim Bardakcı neden yok, Türkiye Belçika maçında Abdülkerim Bardakcı sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda yok mu?

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Karşılaşma öncesinde "Abdülkerim Bardakcı neden yok?", "Sakat mı, cezalı mı?" ve "Fransa maçında oynayacak mı?" soruları gündeme geldi. İşte Abdülkerim Bardakcı'nın Belçika maçındaki durumuna dair tüm detaylar.

ABDÜLKERİM BARDAKCI NEDEN YOK?

Abdülkerim Bardakcı, cezalı olduğu için Türkiye-Belçika maçında forma giyemiyor. Milli savunma oyuncusunun Belçika karşılaşmasında yer almaması teknik bir tercih değil, ceza nedeniyle.

ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI MI?

Evet, Abdülkerim Bardakcı cezalı. Tecrübeli stoper, cezası nedeniyle Belçika maçında A Milli Takım'a katkı veremiyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SAKAT MI?

Hayır, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığı bulunmuyor. Milli futbolcunun Belçika maçında forma giyememesinin nedeni sakatlık değil, cezalı durumu.

ABDÜLKERİM BARDAKCI YEDEK Mİ, KADRODA YOK MU?

Abdülkerim Bardakcı, Belçika maçında yedek kulübesinde de yer almıyor. Cezalı olduğu için maç kadrosuna dahil edilmeyen milli oyuncu, karşılaşmada görev alamayacak.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN YERİNE KİM OYNUYOR?

Sergen Yalçın, Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda savunmanın merkezinde Merih Demiral ile Ozan Kabak'ı görevlendirdi. Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu'nun yedek başladığı maçta kaptanlığı da üstlendi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI FRANSA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Abdülkerim Bardakcı'nın cezasını Belçika maçında tamamlaması halinde A Milli Takım'ın 15 Kasım'da Bordeaux'da oynayacağı Fransa maçında forma giyebilmesi bekleniyor. Tecrübeli stoperin Fransa karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercihiyle netleşecek.

TÜRKİYE'NİN BELÇİKA MAÇI İLK 11'İ

A Milli Takım, Belçika karşısına şu 11'le çıktı: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal.

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Berke Özer, Zeki Çelik, Emirhan Topçu, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun, Eren Elmalı, Ahmetcan Kaplan, Deniz Gül, Mustafa Eskihellaç.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?

Abdülkerim Bardakcı, 7 Eylül 1994'te Konya'da doğdu. Futbola Konyaspor altyapısında başlayan Bardakcı, profesyonel kariyerini de bu kulüpte sürdürdü. Konyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken sol ayaklı stoper, 2022 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı formayla şampiyonluklar yaşayan Abdülkerim, A Milli Takım'ın savunmasının önemli isimleri arasında yer alıyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Türkiye-Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.