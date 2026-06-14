Abdülkerim Bardakcı kimdir, Abdülkerim Bardakcı kaç aslen yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, eşi kim, çocuğu var mı, hangi takımda oynuyor?

Saha içindeki sert oyunu ve kritik golleriyle tanınan Abdülkerim Bardakcı'nın özel hayatı, futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Arama motorlarında sıkça sorgulanan "Abdülkerim Bardakcı evli mi, eşi kim, çocuğu var mı?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik. 2024 yılında Zara Bardakcı ile dünyaevine giren ve iki çocuk babası olan başarılı stoperin ailesiyle olan mutlu yaşantısı sık sık gündeme geliyor. Peki, Konyalı milli futbolcu hangi takımı tutuyor ve futbol dışındaki yaşamında neler yapıyor? İşte Abdülkerim Bardakcı'nın bilinmeyenleri...

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Abdülkerim Bardakcı, 7 Eylül 1994 tarihinde Konya’nın Meram ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 31 yaşında olan başarılı stoper, modern futbolda sol ayaklı savunmacıların en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve geriden oyun kurma becerisiyle tanınan milli yıldız, kariyer basamaklarını büyük bir azimle tırmanmıştır.

ABDÜLKERİM BARDAKCI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Abdülkerim’in kariyeri, Türkiye’nin pek çok farklı kulübünde kiralık olarak forma giydiği, tecrübe kazandığı ve nihayetinde zirveye ulaştığı bir sabır öyküsüdür. Kariyerine Zonguldakspor ve Konyaspor altyapılarında başlayan oyuncunun forma giydiği takımlar şunlardır:

Konyaspor: Profesyonel kariyerine başladığı ve asıl çıkışını yaptığı kulüp.

Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor, Altay: Gelişim sürecinde kiralık olarak forma giydiği ve her birinde performansını artırdığı takımlar.

Galatasaray : 2022 yazında transfer olduğu sarı-kırmızılı ekipte savunmanın lideri haline gelmiş, üst üste şampiyonluklar yaşayarak kariyerini taçlandırmıştır.

ABDÜLKERİM BARDAKCI EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Milli futbolcu, özel hayatında da mutlu bir aile yaşantısına sahiptir. Abdülkerim Bardakcı, 2024 yılının Mart ayında Zara Bardakcı ile dünyaevine girmiştir. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır. İlk çocukları olan kızları Alara, 2024 yılında dünyaya gelmiş; ikinci çocukları olan oğulları Aren Kayra ise Ocak 2025 tarihinde aileye katılmıştır. Abdülkerim, maç sonlarında ve şampiyonluk kutlamalarında sık sık çocuklarıyla görüntülenerek aile babası kimliğiyle taraftarların takdirini toplamaktadır.

ABDÜLKERİM BARDAKCI HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Profesyonel kariyerinde uzun süre Konyaspor’a hizmet eden Abdülkerim Bardakcı, memleketinin takımı olan Konyaspor’a her zaman büyük bir bağlılık duymuştur. Ancak Galatasaray’a transfer olduktan sonra yaptığı açıklamalarda, sarı-kırmızılı camiaya olan aidiyetini "İyi ki Galatasaray’a gelmişim, burası benim için çok farklı bir yer" sözleriyle ifade etmiştir. Şu an tamamen Galatasaray’ın başarısına odaklanmış olan tecrübeli stoper, taraftarların gönlünde taht kurmuş durumdadır.

SAVUNMANIN GOLCÜ İSMİ

Abdülkerim Bardakcı'yı diğer stoperlerden ayıran en büyük özelliklerinden biri, hücumdaki etkinliğidir. Özellikle duran toplarda ileri çıkarak attığı kritik gollerle "golcü stoper" unvanını kazanan milli oyuncu, 2026 yılındaki performansıyla hem Süper Lig’de hem de Avrupa arenasında fark yaratmaya devam etmektedir.