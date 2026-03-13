Abdülkerim Bardakcı cezalı mı, Galatasaray Başakşehir maçında Abdülkerim Bardakcı neden yok, cezalı mı, kadroda olmayacak mı?

Süper Lig'in kritik karşılaşmasında Galatasaray, Başakşehir karşısına eksik çıkacak. Defansın kilit ismi Abdülkerim Bardakcı'nın maçta neden yer almadığı merak ediliyor. Abdülkerim Bardakcı cezalı mı, kadroda olmayacak mı sorularının yanıtları ve maç öncesi son dakika bilgileri haberimizde.

OKAN BURUK CEZASI NEDENİYLE BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kart sonrası ceza aldı ve RAMS Başakşehir karşısında takımının başında olamayacak. Tecrübeli teknik adam, eski takımıyla sahada yer alamamanın üzüntüsünü yaşayacak.

SANE VE ABDÜLKERİM BARDACI YOK, GALATASARAY EKSİK ÇIKACAK

Yarınki mücadelede Galatasaray, Leroy Sane ve Abdülkerim Bardakcı'dan faydalanamayacak. Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Sane ve sezon boyunca 4. sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, ceza nedeniyle Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

EREN ELMALI SARIDA SINIRDA, DİKKAT GEREKİYOR

Milli futbolcu Eren Elmalı ise sarı kart sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Elmalı, Başakşehir maçında bir kez daha sarı kart alırsa, bir sonraki hafta Göztepe karşısında cezalı duruma düşecek.