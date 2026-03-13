Haberler

Abdülkerim Bardakcı cezalı mı, Galatasaray Başakşehir maçında Abdülkerim Bardakcı neden yok, cezalı mı, kadroda olmayacak mı?

Abdülkerim Bardakcı cezalı mı, Galatasaray Başakşehir maçında Abdülkerim Bardakcı neden yok, cezalı mı, kadroda olmayacak mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray – Başakşehir maçında Abdülkerim Bardakcı'nın kadroda olmaması taraftarların merak konusu oldu. Peki Abdülkerim Bardakcı cezalı mı, yoksa teknik direktör tarafından maç kadrosuna alınmadı mı? İşte Galatasaray'ın önemli maç öncesi son dakika gelişmeleri ve Abdülkerim Bardakcı'nın durumuyla ilgili detaylar.

Süper Lig'in kritik karşılaşmasında Galatasaray, Başakşehir karşısına eksik çıkacak. Defansın kilit ismi Abdülkerim Bardakcı'nın maçta neden yer almadığı merak ediliyor. Abdülkerim Bardakcı cezalı mı, kadroda olmayacak mı sorularının yanıtları ve maç öncesi son dakika bilgileri haberimizde.

OKAN BURUK CEZASI NEDENİYLE BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kart sonrası ceza aldı ve RAMS Başakşehir karşısında takımının başında olamayacak. Tecrübeli teknik adam, eski takımıyla sahada yer alamamanın üzüntüsünü yaşayacak.

SANE VE ABDÜLKERİM BARDACI YOK, GALATASARAY EKSİK ÇIKACAK

Yarınki mücadelede Galatasaray, Leroy Sane ve Abdülkerim Bardakcı'dan faydalanamayacak. Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Sane ve sezon boyunca 4. sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, ceza nedeniyle Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

EREN ELMALI SARIDA SINIRDA, DİKKAT GEREKİYOR

Milli futbolcu Eren Elmalı ise sarı kart sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Elmalı, Başakşehir maçında bir kez daha sarı kart alırsa, bir sonraki hafta Göztepe karşısında cezalı duruma düşecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında

Ankara'dan bölgeye ince mesaj! Komutan sınırda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık

Rakip olacakları bir gelişme daha yaşandı!
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!
Eray Yazgan Fenerbahçe'yi hedef aldı: Türkiye'de en son şikayet edecek kulüp onlar

Olay yaratacak iddia: Bence Türkiye'de Fenerbahçe...