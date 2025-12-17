Abdulkadir Taşar kimdir? Huzur Evi'nde darp edildiği iddia edilen Abdulkadir Taşar vefat mı etti, neden vefat etti?

Abdulkadir Taşar'ın huzurevinde yaşadığı iddia edilen şiddet olayı, Veryansın TV'nin haberine göre kamuoyunun gündemine oturdu. Yaşlı yurttaşın darp edildiği yönündeki iddialar ve sonrasında ortaya çıkan ölüm haberleri, merak ve tartışmaları beraberinde getirdi. Peki, Abdulkadir Taşar gerçekten ne yaşadı, vefatının nedeni neydi ve otopsi yapıldı mı? Tüm merak edilen ayrıntılar haberin devamında…

ABDULKADİR TAŞAR KİMDİR?

Abdulkadir Taşar, İstanbul Büyükçekmece'de özel bir huzurevinde kalan yaşlı bir yurttaştır. Veryansın TV'nin haberine göre, Taşar'ın adı, huzurevinde yaşanan şiddet olaylarıyla gündeme gelmiştir. Yaşlı birey olarak huzurevi sakinleri arasında yer alan Taşar, yaşanan olaylar ve sonrasında ortaya çıkan gelişmelerle kamuoyunun dikkatini çekmiştir.

ABDULKADİR TAŞAR'IN HUZUR EVİNDE DARP EDİLDİĞİ İDDİALARI DOĞRU MU?

Veryansın TV'nin haberine göre, Taşar'ın huzurevi sahibinin eşi Erol K. tarafından darbedildiği iddiaları gündeme gelmiştir. 2023 Temmuz ayında kaydedildiği belirtilen görüntülerde, Erol K.'nın Taşar'a bağırdığı, ittiği ve fiziksel şiddet uyguladığı görülmektedir. Ayrıca Veryansın TV'nin haberine göre, huzurevinde çalışan personellere yönelik tehditler ve kamera kayıtlarının silinmesi gibi iddialar da ortaya atılmıştır.

ABDULKADİR TAŞAR NEDEN VEFAT ETTİ?

Veryansın TV'nin haberine göre, darbedilen Abdulkadir Taşar, 2024 yılı Eylül ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Taşar'ın vefatı, huzurevinde yaşanan şiddet olaylarının ardından gündeme gelen en ciddi gelişmelerden biri olmuştur.

ABDULKADİR TAŞAR'IN VEFATI SONRASI OTOPSİ YAPILDI MI?

Veryansın TV'nin haberine göre, Abdulkadir Taşar'ın vefatı sonrasında naaşına otopsi yapılmadığı öğrenilmiştir. Bu durum, olayın soruşturulması ve kamuoyunda tartışılması açısından dikkat çeken bir ayrıntı olarak öne çıkmaktadır.

Bu bilgiler, Veryansın TV'nin haberine göre düzenlenmiş olup, gündeme gelen olayların ve iddiaların detaylarını yansıtmaktadır.