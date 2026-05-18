Haberler

ABD, İRAN SON DAKİKA! ABD, İran arasında neler oluyor, son durum nedir?

ABD, İRAN SON DAKİKA! ABD, İran arasında neler oluyor, son durum nedir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan son gelişmeler dünya gündeminin en sıcak başlıkları arasına girdi. Bölgedeki hareketlilik dikkat çekerken, iki ülke arasında neler yaşandığı merak konusu oldu. Peki, ABD, İran arasında neler oluyor, son durum nedir?

Son dakika gelişmeleriyle birlikte ABD ve İran hattındaki gerilim yeniden gündeme taşındı. Karşılıklı açıklamalar ve bölgedeki gelişmeler uluslararası kamuoyunda yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SON DURUM NEDİR?

Pakistanlı kaynaklar, İran’ın savaşı sona erdirmek amacıyla hazırladığı revize edilmiş teklifin İslamabad üzerinden ABD’ye iletildiğini duyurdu. Reuters’a konuşan kaynak, diplomatik süreçte zamanın daraldığı uyarısında bulundu.

Uluslararası arenada çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslar sürerken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Reuters haber ajansına konuşan Pakistanlı bir kaynak, İran yönetiminin hazırladığı revize edilmiş teklifin Pakistan üzerinden ABD’ye resmen iletildiğini söyledi. Haberde, teklifin Tahran ile Washington arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik yeni bir diplomatik girişim olduğu belirtildi.

“FAZLA VAKTİMİZ KALMADI”

Pakistanlı kaynak, müzakere sürecinin oldukça hassas bir aşamaya geldiğini ifade etti. Tarafların masadaki şartları sürekli değiştirdiğini belirten kaynak, “Fazla vaktimiz kalmadı. Her iki taraf da sürekli olarak kale direklerinin yerini değiştiriyor ve hedefleri farklı noktalara çekiyor” dedi. Açıklama, diplomatik görüşmelerde belirsizliğin sürdüğüne işaret etti.

ARKA KAPI DİPLOMASİSİ HIZ KAZANDI

Söz konusu gelişmenin, bölgede devam eden çatışmaların diplomatik yollarla sona erdirilmesi amacıyla yürütülen arka kapı diplomasisinin hız kazandığı bir dönemde yaşandığı değerlendiriliyor. Tarafların İran’ın sunduğu yeni teklif üzerinden nasıl bir yol haritası izleyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

TRUMP'TAN "ZAMAN DARALIYOR" UYARISI

Dün akşam saatlerinde Truth Social hesabından İran hakkında yeni bir paylaşımda bulunan Trump "İran için zaman daralıyor, çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman çok önemli" ifadelerine yer vermişti. 

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! İşte ilk sözleri
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı

Tutuklanması sonrası AK Partili isimden manidar paylaşım
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay

Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesini 20, babasını 10 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli: Kriz anında yaptım

Annesini 20, babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü! İşte ilk ifadesi
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz

Milyonlarca çalışan ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı

Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı