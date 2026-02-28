ABD İran'a neden saldırıyor? SON DURUM! ABD İran'dan ne istiyor, neden saldırdı?

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı askeri operasyon Orta Doğu'da gerilimi yeni bir aşamaya taşıdı. İran'ın misilleme olarak İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine saldırılar düzenlediği bildirildi.

ABD İRAN'A NEDEN SALDIRIYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada İran'a yönelik büyük bir operasyon başlatıldığını duyurdu. Trump, operasyonun amacının İran rejiminin ABD'yi, yurt dışındaki Amerikan üslerindeki askerleri ve dünyadaki müttefikleri tehdit eden faaliyetlerini ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini vurgulayan Trump, geçen haziran ayında düzenlenen "Gece Yarısı Çekici Operasyonu" kapsamında Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer program unsurlarının vurulduğunu belirtti.

Trump, İran rejimini "Amerika'ya ölüm" sloganları atmakla ve ABD askerlerini hedef alan saldırılarla suçladı. İran'ın deniz gücünün hedef alınacağını ve füze sanayisinin ortadan kaldırılacağını dile getiren Trump, İran Devrim Muhafızları ile silahlı kuvvetler mensuplarına silah bırakmaları çağrısında bulundu. Aksi halde ölümle karşı karşıya kalacaklarını söyledi. İran yönetimini dünyanın bir numaralı terör destekçisi devlet olarak nitelendiren Trump, bölgedeki İran bağlantılı unsurların ABD güçlerine ve uluslararası taşımacılığa yönelik saldırılar düzenlediğini kaydetti.

ABD İRAN'DAN NE İSTİYOR?

ABD yönetimi, İran'ın nükleer silah elde etmemesi yönündeki politikasını yineledi. Trump, İran'ı nükleer programı konusunda defalarca uyardıklarını ve anlaşma yapmaya çalıştıklarını savundu. İran'ın askeri ve stratejik kapasitesine yönelik saldırılarla rejimin tehdit oluşturabilecek unsurlarının ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Trump ayrıca İran halkına seslenerek yönetimlerine karşı harekete geçmeleri çağrısında bulundu. İran Devrim Muhafızları, silahlı kuvvetler ve polis mensuplarına silah bırakmaları halinde dokunulmazlık sağlanacağını söyledi. İran'a yönelik operasyonun, rejimin askeri kapasitesini zayıflatmayı ve ABD ile müttefiklerine yönelik saldırı riskini sona erdirmeyi amaçladığını belirtti.

İRAN ABD SAVAŞI SON DURUM

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı önleyici saldırı başlatıldığını ve ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Tahran, Elburz, İsfahan, Kirmanşah, Loristan, Huzistan, Kum, İlam ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde patlamalar meydana geldi. İran devlet televizyonu, Hürmüzgan eyaletindeki Minab kentinde bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıda 24 öğrencinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Tahran'daki hastaneler alarm durumuna geçirilirken, okullar ikinci bir duyuruya kadar tatil edildi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, halkı güvenli bölgelere gitmeleri konusunda uyardı.

İran, İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine balistik füze saldırıları başlattığını açıkladı. Bahreyn'deki ABD Beşinci Filosu'nun bulunduğu üs hedef alındı. Katar, hava sahasında bir İran füzesini düşürdüğünü duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan fırlatılan füzelerin bir kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi. Irak ve Kuveyt hava sahalarını kapattı. İsrail'de sirenler çalarken, Lübnan sınırına ek askeri birlikler konuşlandırıldı. İran'a yönelik siber saldırılar düzenlendiği ve ülkede internet kesintilerinin arttığı bildirildi.