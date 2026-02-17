ABD ile İran anlaştı mı? SON DAKİKA! ABD ile İran arasındaki son durum nedir?

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerde son turun tamamlanmasının ardından gözler yeni gelişmelere çevrildi. Taraflar gerçekten temel konularda anlaşmaya varabildi mi, yoksa kritik başlıklarda sorunlar hâlâ sürüyor mu? Diplomatik sürecin ayrıntıları, uluslararası gündemi yakından takip edenler için büyük merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ABD İLE İRAN ANLAŞTI MI?

İran ve ABD, Cenevre'de yapılan nükleer müzakerelerin ikinci turu sonrasında temel ilkeler konusunda anlaştıklarını açıkladı. Taraflar, olası bir anlaşma için taslak metinler üzerinde çalışmayı ve bu metinleri karşılıklı olarak incelemeyi kabul etti. Ancak henüz nihai bir anlaşma sağlanmış değil; çalışmalar devam ediyor.

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ SON DURUM NEDİR?

Görüşmeler, Umman aracılığıyla dolaylı olarak yürütüldü ve yaklaşık 2,5 saat sürdü. Taraflar, nükleer programın ana başlıkları üzerinde anlaşma sağlasa da uranyum zenginleştirme ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılması gibi konular hâlâ temel anlaşmazlık başlıklarını oluşturuyor. Bir sonraki görüşme turunun tarihi, taslak metinlerin karşılıklı incelenmesinin ardından belirlenecek.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da nükleer müzakereler sürerken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı tatbikat başlattı. Ülke içindeki ekonomik ve diplomatik çalışmaların yanı sıra, teknik, hukuki ve ekonomik uzmanlardan oluşan heyetler de olası anlaşmanın detaylarını şekillendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

NE AÇIKLAMA YAPTILAR?

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada, "ABD ile temel ilkeler konusunda anlaştık. Taraflar olası anlaşmaya ilişkin belgeler üzerinde çalışacak ve bunları karşılıklı paylaşacak." dedi. ABD yönetimi ise görüşmelerin nükleer program çerçevesinde ilerlediğini belirtirken, diğer konuların (füze programı ve bölgedeki silahlı gruplar) müzakerede gündeme gelmediğini vurguladı.