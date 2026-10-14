ABD Eylül enflasyon oranı SON DAKİKA! ABD Eylül ayı enflasyon oranı ne oldu, yüzde kaç?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD Eylül enflasyon oranı, ekonomi gündemini takip edenlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) açıklayacağı veriler yakından takip edilirken, eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları da araştırılıyor. Peki, ABD Eylül ayı enflasyon oranı ne oldu, yüzde kaç? ABD Eylül enflasyon oranı haberimizde.

ABD EYLÜL ENFLASYON ORANI SON DAKİKA!

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de tüketici fiyatları eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Ağustos ayında aylık enflasyon yüzde 0,4 olarak gerçekleşmişti.

Yıllık enflasyon ise eylülde yüzde 3,7'ye yükseldi. Ağustos ayında yüzde 3,4 olarak açıklanan yıllık TÜFE, böylece bir önceki aya göre artış gösterdi.

PİYASA BEKLENTİLERİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Reuters tarafından düzenlenen ankette ekonomistler, eylül ayında aylık enflasyonun yüzde 0,6, yıllık enflasyonun ise yüzde 3,6 olmasını bekliyordu. Açıklanan verilerde aylık enflasyon beklentilerle aynı seviyede gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 3,7 ile tahminlerin üzerinde kaldı.

BENZİN VE ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU ETKİLEDİ

Eylül ayında enerji fiyatlarındaki yükseliş, tüketici enflasyonundaki artışta etkili oldu. Benzin fiyatları aylık bazda yüzde 9,1 yükselerek genel TÜFE'deki aylık artışın yarısından fazlasını oluşturdu. Enerji endeksi de eylülde yüzde 5,2 arttı. Bu oran ağustos ayında yüzde 2,1 olarak kaydedilmişti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış hesaplamaya göre benzin fiyatları eylülde yüzde 6,5 yükseldi. Enerji endeksindeki yıllık artış yüzde 20,4'e, benzin fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 34,2'ye ulaştı. Elektrik fiyatları aylık yüzde 0,2 artarken doğal gaz fiyatları yüzde 0,3 geriledi.

ALTIN FİYATLARINDA SERT GERİLEME

ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Veri öncesinde 6 bin 600 lira seviyelerinde işlem gören gram altın, açıklama sonrasında gerileyerek 6 bin 500 lira seviyelerine kadar indi.