ABD bu gece nükleer silah mı kullanacak, Trump atom bombası mı atacak?

Dünya, büyük güçler arasındaki nükleer restleşmenin gölgesinde tarihinin en gerilimli gecelerinden birini yaşıyor. Sosyal medya platformlarında yayılan asılsız raporlar ve provokatif paylaşımlar sonrası vatandaşlar panik içerisinde "ABD nükleer saldırı mı başlatıyor?" ve "Atom bombası riski var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Askeri uzmanların "psikolojik harp" olarak nitelendirdiği bu bilgi kirliliğinin ortasında, ABD'nin nükleer angajman kuralları ve küresel güvenlik konseyinden sızan son dakika gelişmeleri haberimizde.

BEYAZ SARAY’DAN SERT TEPKİ: "SİZİ SOYTARILAR, BUNU İMA ETMİYOR!"

Ortadoğu'da tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde, ABD yönetiminden gelen peş peşe açıklamalar küresel çapta bir nükleer savaş korkusunu tetikledi. Beyaz Saray, Başkan Donald Trump ve Yardımcısı JD Vance’in İran’a yönelik sert mesajlarının ardından yayılan "atom bombası" iddialarına sert bir yanıt vererek tartışmalara son noktayı koydu. İşte dünya gündemini sarsan nükleer silah geriliminin perde arkası:

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Macaristan ziyareti sırasında yaptığı açıklamaların nükleer saldırı hazırlığı olarak yorumlanması, Beyaz Saray’ı ayağa kaldırdı. Sosyal medyadaki "Rapid Response 47" hesabı üzerinden yapılan resmi açıklamada, nükleer silah kullanımına dair iddialar kesin bir dille reddedildi. Bir haber platformunun "ABD nükleer silah kullanacağını ima ediyor" başlığına tepki gösteren Beyaz Saray, "Başkan Yardımcısı'nın burada söylediği hiçbir şey bunu ima etmiyor, sizi soytarılar" ifadesini kullanarak dezenformasyona sert bir cevap verdi.

TRUMP’IN KORKUTAN TEHDİDİ: "BİR MEDENİYET SONA ERECEK"

Küresel paniğin fitilini ateşleyen asıl gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım oldu. İran ile yürütülen müzakerelere dikkat çeken Trump, verilen sürenin sonunda bir anlaşma sağlanamaması durumunda "bir medeniyetin sona ereceği" tehdidinde bulundu. Bu ifadeler, dünya basınında nükleer bir müdahale sinyali olarak yorumlanırken, bölgedeki askeri hareketlilik iddiaları korkuyu daha da tırmandırdı.

JD VANCE’TEN "TÜM SEÇENEKLER MASADA" MESAJI

Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump’ın sert açıklamalarına atıfta bulunarak, ABD’nin elindeki tüm imkanları kullanabileceğini dile getirdi. "Başkan tüm seçenekleri elinde tutuyor" diyen Vance, bu stratejinin İran üzerindeki baskıyı artırmayı hedeflediğini belirtti. Ancak bazı medya kuruluşlarının bu "seçenekler" arasına nükleer silahları da dahil etmesi, uluslararası kamuoyunda geniş çaplı bir infiale yol açtı.

ABD VE İSRAİL’DEN İRAN’A HAVA SALDIRISI: ALÜMİNYUM DEVİ VURULDU

Sözlü tehditler ve nükleer tartışmalar sürerken, sahada sıcak bir gelişme yaşandı. ABD ve İsrail güçleri, İran’ın sanayi altyapısını hedef alan bir hava operasyonu gerçekleştirdi. Saldırıda, İran’ın en büyük alüminyum üreticisi olan Arak’taki İran Alüminyum Şirketi (IRALCO) hedef alındı. Stratejik öneme sahip tesisin vurulması, nükleer tartışmaların gölgesinde bölgedeki askeri gerilimi yeni bir boyuta taşıdı.