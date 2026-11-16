ABD bankaları çöktü mü, ABD bankalarında sorun mu var?

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Yaşanan aksaklıkların ardından "ABD bankaları çöktü mü?" ve "ABD bankalarında sorun mu var?" soruları gündeme geldi. Bankacılık sistemindeki erişim sorunları, ABD'de geçen hafta hava trafik kontrol merkezlerinde yaşanan iletişim krizinin ardından gelmesi nedeniyle dikkat çekti. Bankalardan kesintinin nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. İşte ABD'deki banka kesintisine ilişkin bilinenler.

ABD BANKALARI ÇÖKTÜ MÜ?

ABD'de bankaların çöktüğüne ilişkin bir durum söz konusu değil. Yaşanan sorun, bankaların çevrim içi hizmetlerine erişimde ortaya çıkan aksaklıklardan kaynaklanıyor. Kullanıcılar, mobil bankacılık uygulamalarına ve internet bankacılığına giriş yapmakta zorlandıklarını bildirdi.

HANGİ BANKALARDA SORUN VAR?

Erişim sorunu yaşandığı bildirilen bankalar ve hizmetler şunlar:

Bank of America

JPMorgan Chase

U.S. Bank

Wells Fargo

Zelle ödeme sistemi

ABD BANKALARINDA SORUN NEDEN YAŞANDI?

Kesintinin nedeni henüz açıklanmadı. Bankalardan konuya ilişkin ayrıntılı bir açıklama gelmedi. Sorunun teknik bir arızadan mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı bilinmiyor.

KULLANICILAR SORUNU NEREDEN BİLDİRDİ?

Kesintilere ilişkin kullanıcı bildirimleri, internet hizmetlerindeki aksaklıkları takip eden Downdetector sitesinde yoğunlaştı. Sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı hesaplarına erişemediğini paylaştı.

ABD'DE İKİNCİ KRİZ

ABD'de geçen hafta da hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen iletişim sorunu nedeniyle ülke genelinde uçuşlar durdurulmuş, binlerce sefer iptal edilmiş ya da ertelenmişti. Bankacılık sistemindeki erişim sorunu, kısa süre içinde yaşanan ikinci büyük aksaklık olarak gündeme geldi. İki olay arasında bir bağlantı olup olmadığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.