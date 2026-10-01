Ekran başındaki izleyicilerin en çok merak ettiği sorulardan biri olan "A2 Digitürk kaçıncı kanalda, A2 Tivibu kaçıncı kanalda?" sorusunun yanıtı netleşti. Zengin yayın akışıyla dikkat çeken A2 TV, farklı platformlarda farklı kanal numaralarıyla izleyiciyle buluşuyor. Digitürk ve Tivibu aboneleri A2'ye hangi kanaldan ulaşabileceğini ve kanal listesinde nasıl bulabileceğini merak ediyorsa, tüm detaylar haberin devamında.

A2 DİGİTÜRK KAÇINCI KANALDA?

Digitürk aboneleri A2'yi kumandalarında 35 numaralı kanalda bulabiliyor. Güncel platform listesine göre A2, Digitürk'te 35 numarada yayın yapmaya devam ediyor. Digitürk gibi platformlarda kanal sıralaması kullanıcı tarafından değiştirilemediği için kanalın yeri sabit kalıyor ve güncellemeler otomatik olarak yapılıyor.

A2 TİVİBU KAÇINCI KANALDA?

Tivibu kullanıcıları A2'yi HD yayın kalitesiyle izleyebiliyor. Kaynaklara göre A2, Tivibu'da 50. kanaldan HD olarak yayınlanıyor. Kanalın ilk yayın döneminde Tivibu'daki yeri farklıydı; kanal açıldığında Tivibu'da 59 numaralı kanalda izleyiciyle buluşmuştu. Platform düzenlemeleri nedeniyle numara değişebildiğinden, Tivibu aboneleri kanal rehberinden güncel sıralamayı kontrol edebilir.

A2 DİĞER PLATFORMLARDA KAÇINCI KANALDA?

A2 yalnızca Digitürk ve Tivibu'da değil, diğer dijital platformlarda da yer alıyor. Kanal; D-Smart'ta 277, KabloTV'de 31 (HD) ve Turkcell TV+'ta 29 numaralı kanalda bulunuyor.

A2 UYDU FREKANSI GÜNCELLENDİ Mİ?

Uydu üzerinden yayın takip eden izleyicilerin dikkat etmesi gereken önemli bir gelişme yaşandı. Turkuvaz Medya kanallarının frekansları Ağustos 2026'daki teknik geçişin ardından güncellendi ve bazı izleyiciler bu nedenle kanalı bulmakta zorlanıyor. Kanalı listesinde göremeyen kullanıcıların uydu alıcılarında otomatik kanal araması yapması ya da güncel frekans bilgilerini girmesi öneriliyor.

A2 İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Televizyon başında olamayan izleyiciler de yayınları kaçırmak zorunda değil. A2 yayınları, kanalın resmi internet sitesi ve Turkuvaz Medya'nın dijital platformları üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.