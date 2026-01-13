A Spor CANLI izleme linki var mı (Fethiyespor Galatasaray)? A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın nereden izlenir?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı anbean takip etmek isteyen futbolseverler, maçın saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve yayının şifresiz olup olmadığını araştırıyor. Özellikle A Spor üzerinden canlı yayın seçeneği olup olmadığı merak edilirken, "Fethiyespor – Galatasaray maçı A Spor'dan canlı izlenebilir mi?" sorusu gündemde yer alıyor.
Kupada oynanacak Fethiyespor – Galatasaray mücadelesi öncesinde izleyiciler yayın detaylarına odaklanmış durumda. Maçı HD kalitede, kesintisiz ve donmadan izlemek isteyen sporseverler, A Spor canlı yayın linki bulunup bulunmadığını sorguluyor. Karşılaşmanın yayıncısı, yayın saati ve şifresiz izleme imkânı da en çok merak edilen konular arasında öne çıkıyor.
FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Fethiye'de yaşanıyor. Fethiyespor ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek mücadele futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak ve izleyiciler maçı şifresiz olarak takip edebilecek.
FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI A SPOR CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için A Spor, birçok platform üzerinden erişime açık durumda. Kanal; Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74 ve Vodafone TV 71 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden de A Spor'un şifresiz yayını takip edilebiliyor.
FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Fethiyespor – Galatasaray karşılaşması, 13 Ocak Salı günü futbolseverlerle buluşacak.
FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Kupadaki kritik mücadele, 13 Ocak Salı akşamı saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde yayın A Spor ekranlarında olacak.
FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fethiyespor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Fethiye Şehir Stadyumu'nda oynanacak.
Aspor'u resmi Aspor portallarından izleyebilirsiniz.