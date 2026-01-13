A Spor CANLI izleme linki var mı (Fethiyespor Galatasaray)? A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın nereden izlenir?

Kupada oynanacak Fethiyespor – Galatasaray mücadelesi öncesinde izleyiciler yayın detaylarına odaklanmış durumda. Maçı HD kalitede, kesintisiz ve donmadan izlemek isteyen sporseverler, A Spor canlı yayın linki bulunup bulunmadığını sorguluyor. Karşılaşmanın yayıncısı, yayın saati ve şifresiz izleme imkânı da en çok merak edilen konular arasında öne çıkıyor.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Fethiye'de yaşanıyor. Fethiyespor ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek mücadele futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak ve izleyiciler maçı şifresiz olarak takip edebilecek.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI A SPOR CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için A Spor, birçok platform üzerinden erişime açık durumda. Kanal; Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74 ve Vodafone TV 71 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden de A Spor'un şifresiz yayını takip edilebiliyor.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Fethiyespor – Galatasaray karşılaşması, 13 Ocak Salı günü futbolseverlerle buluşacak.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kupadaki kritik mücadele, 13 Ocak Salı akşamı saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde yayın A Spor ekranlarında olacak.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fethiyespor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Fethiye Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

