A HABER CANLI İZLE (İNGİLTERE İSPANYA CANLI İZLE) İspanya İngiltere maçı hangi kanalda?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken gözler İspanya- İngiltere karşılaşmasına çevrildi. Büyük mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın detaylarını merak ediyor. İspanya İngiltere maçı canlı nereden, nasıl izlenir? İngiltere İspanya şifresiz donmadan izle! İşte detaylar…

İSPANYA İNGİLTERE MAÇI CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak İngiltere-İspanya maçı için futbolseverler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Mücadele, A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek.

İSPANYA İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere ile İspanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması A Haber'den canlı yayınlanacak.

A HABER FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12.207 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 3/4

Modülasyon: DVB-S2 8PSK

İNGİLTERE İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere-İspanya maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Wembley Stadyumu'nda oynanacak.