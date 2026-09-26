A HABER CANLI İZLE (İNGİLTERE İSPANYA CANLI İZLE) İspanya İngiltere maçı hangi kanalda?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İspanya İngiltere canlı izle! İspanya ile İngiltere, UEFA Uluslar Ligi kapsamında kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde mücadelenin yayın bilgilerini ve detaylarını araştırıyor. Peki, İspanya İngiltere maçı canlı nereden, nasıl izlenir? İngiltere İspanya maçı hangi kanalda? İngiltere İspanya şifresiz donmadan izle!
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken gözler İspanya- İngiltere karşılaşmasına çevrildi. Büyük mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın detaylarını merak ediyor. İspanya İngiltere maçı canlı nereden, nasıl izlenir? İngiltere İspanya şifresiz donmadan izle! İşte detaylar…
İSPANYA İNGİLTERE MAÇI CANLI İZLE
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak İngiltere-İspanya maçı için futbolseverler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Mücadele, A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek.
İSPANYA İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiltere ile İspanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması A Haber'den canlı yayınlanacak.
A HABER FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12.207 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı (SR): 27500
FEC: 3/4
Modülasyon: DVB-S2 8PSK
İNGİLTERE İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İngiltere-İspanya maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Wembley Stadyumu'nda oynanacak.